Así son las pruebas que tendrá que superar el Metro de Bogotá, ¿cuándo son?

Con la llegada del primer tren del Metro de Bogotá al patio taller, comienza una etapa clave en la esperada Línea 1: las pruebas estáticas y dinámicas que definirán si el sistema está listo para salir al viaducto en 2026.

Los seis vagones que llegaron el pasado 11 de septiembre están siendo alistados por equipos técnicos del concesionario y de la interventoría. En esta fase, se afinan los últimos detalles del acoplamiento mecánico, eléctrico y de los pasillos por donde se moverán los pasajeros dentro del tren. También se lleva a cabo una revisión general del vehículo y su limpieza.

Así, según anunció el Distrito, a mediados de octubre arrancarán las pruebas estáticas, una suerte de “chequeo general” donde se evalúan los sistemas de frenos, tracción, mando y control, así como la iluminación, ventilación y los sistemas de información para pasajeros. En esta etapa el tren aún no se moverá: se energiza en sitio y se examina pieza por pieza.

Un mes más tarde comenzarán las pruebas dinámicas. El tren será trasladado a una vía de 905 metros especialmente acondicionada con tercer riel. Allí se pondrá a rodar por primera vez. Se medirán el desempeño de los motores de tracción, la efectividad de los frenos y la reacción del tren ante distintas condiciones de operación, incluyendo fallas simuladas. Todo bajo protocolos de seguridad diseñados para este tipo de sistemas ferroviarios.

Estas pruebas no son exclusivas del primer tren. Se repetirán con los 29 que llegarán progresivamente a la ciudad en los próximos meses. Solo cuando todos estén certificados, comenzará la siguiente gran etapa del proyecto: las pruebas sobre el viaducto elevado, previstas para iniciar en mayo de 2026.

Aunque todavía falta camino por recorrer para consolidar el sistema, la llegada del primer tren y el inicio de pruebas marcan un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, el metro de Bogotá dejó de ser una maqueta y empezó a moverse, aunque sea dentro del patio taller. Ahora, lo importante será que el ritmo no se pierda y que la ciudad, esta vez sí, vea llegar el tren.

