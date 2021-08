Asobares pide ampliar hasta las 3:00 a.m. la hora de funcionamiento en Bogotá

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) le envió una carta a la alcaldesa Claudia López normalizar el horario (3:00 a.m.) de funcionamiento de bares, gastrobares y discotecas al cumplirse un mes de la reapertura del sector en la capital.

En el documento resaltan la disminución de los casos activos, así como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la ciudad, que ya se encuentra por debajo del 60%, por lo que indican que esto demuestra que su reapertura ha sido segura y no aporta significativamente a los contagios reportados.

“Al contrario, al evitar aglomeraciones de personas en sitios inadecuados, reuniones en viviendas y por supuesto fiestas clandestinas, contribuyen a la disminución de contagios y por tanto de la ocupación posterior de UCI”, dice la carta.

La ciudad ha avanzado en disminución de ocupación de UCIs y en vacunación.

Es hora de normalización de horarios y la reactivación del Sello Seguro por la recuperación real del sector turístico de la ciudad, su oferta nocturna, sus empresarios y sus equipos de trabajo

Sumado a esto, destacan el avance en la vacunación en Bogotá, donde ya se alcanza el 46% de la población vacunada que se requiere para lograr la inmunidad de rebaño, así como recordaron que a partir de este martes 17 de agosto habilitarán seis puntos de vacunación para el sector nocturno.

Ante esto, pidieron la normalización de los horarios de cierre, es decir, que ya no se haga a la 1:00 a.m. sino a las 3:00 a.m. Además solicitaron el regreso del sello seguro, que se creó en la anterior administración y que, bajo parámetros físicos específicos, permite a los bares y discotecas operar hasta las 5:00 a.m.

Hasta el momento, 984 bares han hecho parte de la reactivación del sector, lo que, de acuerdo con Asobares, ha generado 6.000 empleos entre directos e indirecto desde el pasado 8 de junio que se permitió el regreso a bares, discotecas, estadios y a eventos masivos.