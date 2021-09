Atacan a Batman Camargo y a su familia por denunciar delitos en Chía

Las heridas y lesiones que sufrió Batman Roberto Camargo, y buena parte de su familia, en últimas son lo que menos importa ahora, dicen, ya que por suerte son menores y con seguridad podrán salir bien librados, pero lo que en realidad les roba la tranquilidad es su seguridad, pues saben que los agresores podrían cumplir las amenazas de volver una vez más para atacarlos e incluso quitarles la vida.

Y es que esta situación, como él mismo denuncia, no sería la primera vez que se presenta tanto en su vida como en el municipio de Chía (Cundinamarca). A finales del 2016, cuenta, había sido víctima de un ataque similar el cual hasta ahora no ha tenido repercusiones legales, pues asegura que es la fecha en que la Fiscalía no ha llamado al responsable a la respectiva imputación de cargos.

“La situación que vivimos el domingo es algo de todos los fines de semana y en todo el municipio. Yo le pido a las autoridades que tomen en serio a la comunidad. Las denuncias que se realizan sobre inseguridad y problemas de este tipo las hacen ver como problemas entre vecinos, pero esto va más allá, son problemáticas sociales serias y no se están teniendo en cuenta las alertas tempranas”, aseguró Batman.

El más reciente hecho, que pudo haber terminado en tragedia, cuenta Camargo, ocurrió el pasado domingo 5 de septiembre pasadas las 3 p.m. en Chía, de donde él es concejal, cuando junto con su familia llegaron a su vivienda abordo de un vehículo.

“Nos dimos cuenta, faltando media cuadra para llegar, que había un tipo cerca a la casa el cual se nos vino detrás. Cuando fuimos a abrir la puerta para entrar esta persona se acercó y empezó a amenazarnos y a decir que ya venían los otros. Mi papá y mi hermano lo empezaron a confrontar y ahí llegó un carro con unas seis personas más, desde ese momento el carro vino varias veces y trajo por lo menos a unas 10 o 15 personas”, recuerda el concejal.

Con armas blancas, machetes, rocas y hasta un arma de fuego o traumática, dicen los afectados, estas personas habrían empezado a lanzar sentencias muy claras tales como “hay que matarlos” y “llevémonos a uno”, afirmó Batman.

Grave denuncia de nuestro concejal en Chía @batmancamargo Pedimos a las autoridades brindar de manera urgente todas las garantías para salvaguardar sus vidas e integridad. https://t.co/K2umnspvR9 @FiscaliaCol @DefensoriaCol @DNP_Colombia @PoliciaColombia — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) September 6, 2021

En videos grabados por integrantes de la misma familia, quienes presenciaron el hecho, se logra evidenciar cuando los agresores ingresan a la vivienda y los agreden en múltiples oportunidades. Muestra de la brutal agresión es la sangre que brota de las heridas que sufrió, especialmente, Batman a la altura de la cabeza y su papá en la boca.

Pasados unos 15 o 20 minutos, aproximadamente, la policía habría hecho presencia en la zona, pero los señalados habrían alcanzado a huir antes, por lo que su identificación o captura fue imposible. “Todas estas confrontaciones se han dado por defender la seguridad del municipio, tenemos una lucha clara contra el comercio ilegal, el microtráfico y la prostitución, y lo que pasa es que hay policías que no quieren tocar los bares”, agregó el afectado.

Por ahora la investigación y las pruebas del ataque, que quedaron en videos, ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación, la cual está adelantando una investigación para dar con los responsables, pero mientras tanto, Batman y toda su familia, no cuentan con ningún apoyo de las autoridades para garantizar su seguridad, por lo que están a la expectativa de cuándo podrían volver estos sujetos a irrumpir su tranquilidad.