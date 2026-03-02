Publicidad

Home

Bogotá

Atacan con sustancia química a funcionaria de TM en Soacha tras impedir que mujer se colara

La responsable, de 21 años, fue capturada en flagrancia en la estación San Mateo. Al parecer se trata de una sustancia corrosiva.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
02 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Los hechos ocurrieron en la estación San Mateo, de Doacha, cuando la capturada intentaba ingresar de manera irregular a la estación. Si bien las autoridades están estudiando la sustancia, se trataría de un elemento corrosivo.
Los hechos ocurrieron en la estación San Mateo, de Doacha, cuando la capturada intentaba ingresar de manera irregular a la estación. Si bien las autoridades están estudiando la sustancia, se trataría de un elemento corrosivo.
Foto: Policía de Soacha
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una mujer de 21 años fue capturada en flagrancia tras atacar con una sustancia química a una funcionaria de seguridad en la estación San Mateo de Transmilenio, ubicada en el municipio de Soacha. La agresión ocurrió luego de que la trabajadora, de 30 años, le hiciera un llamado de atención por intentar ingresar de manera irregular al sistema de transporte masivo.

Le puede interesar: “Vote por…”: el empapelamiento electoral que inunda a Bogotá

Según la información conocida hasta ahora, la víctima sufrió quemaduras en el rostro tras el contacto con el químico. Aunque la sustancia utilizada aún no ha sido plenamente identificada y permanece bajo análisis en los laboratorios de la Policía Nacional, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trataría de un elemento de carácter corrosivo, dada la gravedad de las lesiones.

El ataque se produjo dentro de la estación, en medio de actividades de control cotidiano que realizan las autoridades en inmediaciones de estaciones y portales del sistema.

La agresora fue puesta a disposición de la justicia y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación por el delito de lesiones personales con agentes químicos.

Es importante recalcar que lo ocurrido en Soacha no es un hecho aislado. En diciembre pasado, guardas de seguridad de TransMilenio fueron atacados con arma blanca cuando intentaron frenar a varios colados en el Portal 20 de Julio, un episodio que dejó al menos un trabajador herido y que se repitió apenas meses después de un caso similar en la misma estación. Ambos hechos evidencian un patrón preocupante: la evasión del pago del pasaje no solo persiste, sino que cada vez con mayor frecuencia deriva en agresiones graves contra quienes intentan hacer cumplir las normas dentro del sistema de transporte.

Por ahora avanzan las agresiones en el caso reportado en el municipio de Soacha. La evolución clínica de la víctima y los resultados de los análisis forenses serán clave para determinar el alcance real del daño y las responsabilidades penales que le caben a la capturada de 21 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Colados en Transmilenio

Agresión a funcionarios de Tranmilenio

Colados en TM

ingreso irregular en transmilenio

Estación de San Mateo en Soacha

 

Guillermo(n5sqs)Hace 5 minutos
A la cárcel debe dar esa delincuente. No tenía dinero para el pasaje pero si para comprar una sustancia corrosiva peligrosa. Con todo el peso de la ley para los colados hampones.
Julian Aragon(63430)Hace 14 minutos
Los delincuentes hacen lo que quieren cuando ven que las autoridades no funcionan y que el sistema judicial es débil. Necesitamos mano fuerte contra el crimen, no más paños de agua tibia.
Javier Ramos(ti8zq)Hace 45 minutos
No es falta de cultura ciudadana, sino falta de ley y orden.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.