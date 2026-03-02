Atacan con sustancia química a funcionaria de TM en Soacha tras impedir que mujer se colara

Los hechos ocurrieron en la estación San Mateo, de Doacha, cuando la capturada intentaba ingresar de manera irregular a la estación. Si bien las autoridades están estudiando la sustancia, se trataría de un elemento corrosivo. Foto: Policía de Soacha

Una mujer de 21 años fue capturada en flagrancia tras atacar con una sustancia química a una funcionaria de seguridad en la estación San Mateo de Transmilenio, ubicada en el municipio de Soacha. La agresión ocurrió luego de que la trabajadora, de 30 años, le hiciera un llamado de atención por intentar ingresar de manera irregular al sistema de transporte masivo.

Según la información conocida hasta ahora, la víctima sufrió quemaduras en el rostro tras el contacto con el químico. Aunque la sustancia utilizada aún no ha sido plenamente identificada y permanece bajo análisis en los laboratorios de la Policía Nacional, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trataría de un elemento de carácter corrosivo, dada la gravedad de las lesiones.

El ataque se produjo dentro de la estación, en medio de actividades de control cotidiano que realizan las autoridades en inmediaciones de estaciones y portales del sistema.

La agresora fue puesta a disposición de la justicia y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación por el delito de lesiones personales con agentes químicos.

Es importante recalcar que lo ocurrido en Soacha no es un hecho aislado. En diciembre pasado, guardas de seguridad de TransMilenio fueron atacados con arma blanca cuando intentaron frenar a varios colados en el Portal 20 de Julio, un episodio que dejó al menos un trabajador herido y que se repitió apenas meses después de un caso similar en la misma estación. Ambos hechos evidencian un patrón preocupante: la evasión del pago del pasaje no solo persiste, sino que cada vez con mayor frecuencia deriva en agresiones graves contra quienes intentan hacer cumplir las normas dentro del sistema de transporte.

Por ahora avanzan las agresiones en el caso reportado en el municipio de Soacha. La evolución clínica de la víctima y los resultados de los análisis forenses serán clave para determinar el alcance real del daño y las responsabilidades penales que le caben a la capturada de 21 años.

