Ataque en carnicería, al parecer por negativa a pagar extorsión, deja un muerto y 5 heridos

La mañana de este jueves 7 de marzo, hombres armados atacaron a los trabajadores de una carnicería del barrio Andalucía, en Kennedy. Una persona murió y cinco más resultaron heridas. Al parecer el ataque se dio por la negativa de los comerciantes a pagar extorsiones realiazadas por la banda 'Satanás'. Foto: Archivo Particular

Los hechos sucedieron pasadas las 3:30 a.m. de este jueves 7 de marzo cuando cuatro sujetos irrumpieron en el local de carnes a bordo de dos motocicletas. Dos de ellos se dirigieron directamente a la entrada del local y empezaron a disparar indiscriminadamente contra las personas que allí se encontraban. Acto seguido se subieron a las motos, donde los esperaban sus cómplices, y escaparon.

Cuando las autoridades llegaron a atender la emergencia, confirmaron que una persona de 58 años, identificada como José Arquímedes Bueno, quien al parecer fungía como administrados del local implicado, falleció a raíz del cruento ataque. Por otro lado, las cinco personas lesionadas, trabajadoras del lugar, fueron trasladadas a centros asistenciales, varias de ellas con heridas graves. Aún se desconoce la evolución médica que han tenido las personas lesionadas.

Víctimas de extorsión

Una vez dispararon, los sicarios se aseguraron de dejar en la escena del crimen un panfleto amenazante, escrito a mano con tinta roja, en el cual indicaban que el ataque se dio por la negativa de la administración del local a pagar una suma de dinero que les estaban exigiendo a cambio, precisamente, de no atentar contra la vida de los miembros del equipo de trabajo.

“Estas son las consecuencias por no atender el llamado que les hicimos y todo porque ustedes no llegaron a un diálogo con nosotros, y si no apoyan (es decir, pagan las sumas exigidas) no los vamos a dejar trabajar, les matamos empleados y vamos por el núcleo familiar de todos. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, dice el pavoroso panfleto que dejaron los sicarios en la escena del crimen, el cual está firmado por la organización ‘Los Satanás’ y alias Moísés.

Comerciantes del sector coinciden en que el hombre hoy fallecido no le prestó atención a las amenazas y, en represalias, fue asesinado. Para ellos, el crimen representa una señal de que la violencia podría escalar a niveles aún más grandes y piden, con urgencia, más intervención policial en la zona.

Llama la atención que los panfletos extorsivos dejados en la escena del crimen, tienen el mismo formato (escritos a mano con tinta roja) y están firmados por la misma organización y la misma persona que se adjudica la autoría de los panfletos con los que los conductores de transporte público del municipio de Soacha están siendo amenazados. La semana pasada, uno familiar de un conductor fue asesinado, y en la escena del crimen, tal y como sucedió hoy en la localidad de Kennedy, los sicarios también dejaron un panfleto en el que indicaban que el crimen se dio por la negativa a “colaborar” con la organización y en el que, además, aseguran, que seguirán cometiendo asesinatos selectivos mientras no se les pague lo que piden.

Las autoridades cuentan con videos de cámaras de seguridad y testimonios claves para dar con el paradero de los responsables mientras que los comerciantes del sector piden intervenciones más contundentes, pues la carnicería implicada no es el único local que ha recibido amenazas y panfletos extorsivos, y temen que la ola de violencias se recrudezca aún más.

Hasta el momento no se tiene información de los atacantes.

