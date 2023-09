Atención: cambió la fecha del día sin carro y sin moto en Bogotá, ¿para cuándo quedó?

Los planes del Distrito para el Día sin carro y sin moto, cambiaron a última hora con el anuncio de la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila y el secretario de Desarrollo, Alfredo Bateman. La jornada iba a realizarse el viernes 22 de septiembre, sin embargo, luego de escuchar sugerencias de comerciantes, la Alcaldía optó por cambiar la fecha y configurarla para el próximo jueves 21 de septiembre.

“Bogotá le apuesta a la movilidad sostenible. Teníamos una gran apuesta para el 22 de septiembre, pero la ciudadanía puso de manifiesto una situación económica de la ciudad”, señaló la secretaria de Movilidad, refiriéndose a reuniones que sostuvo con gremios de comerciantes.

La decisión fue tomada lego de escuchar a gremios como Asobares, Fenalco y centros comerciales. “Un buen porcentaje de los ingresos de los comerciantes se da los días viernes. Por ejemplo, los bares, los centros comerciales y parques de diversiones hacen el 30% de ganancias este día”, señaló Bateman.

El 22 de septiembre se había decretado el Día sin carro y sin moto, por ser el Día Mundial sin Automóvil. Aun así, el Distrito reiteró que pensando en la economía cambió la fecha fara el jueves y agradeció la participación de la ciudadanía en este proceso. Los horarios del Día sin y carro y sin moto, se mantienen de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Durante el día sin carro, no podrá circular ningún vehículo de uso particular. Solo se permitirá el rodamiento de buses, taxis y carros con matrícula blanca. No acatar esta medida conllevará multas de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes.

Se espera que en la ciudad, más de 1′800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejarán de circular ese día, reduciendo la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

