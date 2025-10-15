Logo El Espectador
Atentado en Ciudad Bolívar y las disputas criminales que siguen fuera de control

Tras el atentado al CAI Santo Domingo el fin de semana, revisamos el panorama de inseguridad en la localidad 19 de la ciudad: un círculo de violencia que cuesta comprender.

Camilo Tovar Puentes
16 de octubre de 2025 - 12:36 a. m.
Al revisar la tendencia de homicidos en la localidad, se evidencia un aumento significativo. En 2023 re reportron 188 casos, con un promedio mensual de 15,6; en 2024 se reportaron 237 casos con un promedio de 19,7 y en 2025, con corte en agosto, van 167 casos, cifra que denota un promedio de 21 casos mensuales.
Foto: Eder Rodríguez

El ataque con una granada al CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar, enciende de nuevo las alarmas sobre la seguridad en el sur de Bogotá. Esta zona, históricamente estigmatizada por la violencia y la marginalidad, enfrenta una nueva ola de tensión. El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el ataque como “una reacción desesperada” de las bandas criminales, debilitadas por las operaciones en la frontera con el municipio de Soacha.

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
