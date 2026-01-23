Logo El Espectador
Bogotá
Atentados con explosivos en Bogotá: los rastros de la reconfiguración del control criminal

Los ataques con explosivos revelan una estrategia de intimidación, en medio de la disputa por el dominio de los territorios y las economías ilegales en varios barrios de la ciudad.

Redacción Bogotá
23 de enero de 2026 - 11:11 p. m.
Integrantes de la Policía de Colombia realizan un operativo en el barrio Santa Fe este viernes, en Bogotá (Colombia). Una persona murió y al menos 13 resultaron heridas por la explosión de una granada lanzada la noche del jueves contra una zona comercial del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, confirmaron este viernes las autoridades. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

El ataque de la noche del 22 de enero, en el que dos sujetos en moto lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno del barrio Santa Fe, enciende de nuevo las alarmas por la seguridad en Bogotá, al confirmar que el uso de explosivos sigue siendo una herramienta activa de intimidación y control criminal en distintos puntos de la ciudad.

El crimen, que ocurrió pasadas las 9.30 p.m. (hora pico en la zona), dejó un muerto (de 75 años) y 13 heridos, entre ellos cinco meseros, dos transeúntes, una trabajadora sexual,...

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
