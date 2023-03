Aún hay pasajeros varados en El Dorado, tras cese de operaciones de Viva Air

Los viajeros mencionan que, pese a haber pasado por Migración en varias ocasiones, les han anulado el viaje luego de que no se liberara ningún asiento en los vuelos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Tres semanas después de que la aerolínea de bajo costo Viva Air declarara cese en sus operaciones, aún hay pasajeros que no han logrado llegar a sus destinos y se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional El Dorado a la espera de soluciones.

De acuerdo con los afectados, que en su mayoría son de nacionalidad extranjera, desde hace varios días aguardan en el aeropuerto ser reubicados en un vuelo, situación que no solo les ha generado mayores gastos económicos, sino también, ha puesto en peligro los empleos de muchos.

“Tenía que regresar el 10 de marzo y no pude por la problemática de Viva Air. En mi trabajo me dijeron que van a guardar mi puesto máximo 10 días más. Buscamos soluciones, pero siempre nos dicen lo mismo, que nos anotan en una lista, que es fantasma”, comentó un ciudadano argentino.

Los viajeros mencionan que, pese a haber pasado por Migración en varias ocasiones, les han anulado el viaje luego de que no se liberara ningún asiento en los vuelos.

“Nos entregan un pasabordo sin número de asiento, dándonos una luz de esperanza, pasamos la maleta a bodego y luego, pasamos a migración y esperamos si algún pasajero de Avianca no llega, pero nos sacan y anulan el trayecto”, expuso Luisa Becerra, quien lleva esperando soluciones desde hace tres días.

15 días después de la cancelación de los vuelos de la aerolínea Viva Air, se siguen conociendo historias de viajeros que no han podido llegar a sus destinos. ¿Cuál es el panorama en el Aeropuerto El Dorado? Le contamos.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/cKx4WBg6Il — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 14, 2023

Por su parte, una ciudadana venezolana lleva esperando nueve días en las instalaciones de El Dorado: “Duermo en el piso. Ayer me coordinaron un vuelo, pero no me abordaron, me anularon. No tengo familia aquí, no tengo dinero, yo había adquirido mi vuelo con Viva Air y no puedo comprar otro”.

Avianca, empresa que ha prestado servicio en medio de la emergencia, amplió las fechas de reubicación de pasajeros hasta el próximo 17 de marzo (anteriormente era hasta el 12). Sin embargo, han enfatizado que depende de la disponibilidad de vuelos y por orden de llegada al aeropuerto.

De otro lado, el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de denunciar a Viva Air por el delito de estafa, luego de que el pasado 27 de febrero paralizara sus operaciones argumentando sufrir una crisis financiera y solicitara la integración con la aerolínea Avianca.

“Nosotros estamos verificando la posibilidad de que se haya incurrido, por parte de Viva (Air), en un posible tipo penal de estafa cercano a los 200.000 millones de pesos. Estamos verificando los temas, y esta semana le anunciaríamos al país decisiones muy duras frente a este tema”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

