Autopista Norte: Joven denuncia que ladrones lo golpearon “por no llevar dinero”. Foto: iStock

La Policía Metropolitana de Bogotá notificó que en la noche del pasado lunes, 26 de diciembre, un joven identificado como Sebastián Quiroz, de 21 años, fue víctima de una violenta golpiza en la calle 116 con Autopista Norte.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, este hecho ocurrió mientras salía al parecer de una fiesta con sus compañeros de trabajo y se disponía a viajar rumbo a su vivienda ubicada en el barrio Lijacá, en la localidad de Usaquén.

“Me quitaron el celular y revisaron mi billetera, pero yo no tenía dinero y me quitaron la maleta”, narró el joven, detallando que al parecer los delincuentes tomaron represalias debido a que su robo no fue “productivo”.

“Se llevaron lo poco que tenía y me arrojaron al piso y me dieron patadas y puñetazos”, afirma Quiroz, quien al parecer quedó inconsciente debido a la contundencia de los golpes. Horas después despertó e intentó pedir ayuda; pero, según denuncia, no querían socorrerlo:

“Cuando pude reaccionar traté de pedirle ayuda a los conductores que circulaban por la Autopista Norte, pero nadie paró. Finalmente, un motociclista se apiadó de mí y me llevó a la Clínica Reina Sofía”.

Hasta el momento el joven se encuentra internado y se evalúan las afectaciones que generaron los golpes en su cuerpo. Por su parte de la policía ya adelanta el proceso de indagación para identificar y capturar a los responsables.

