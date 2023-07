¿Avalancha en Quetame fue anunciada? Hubo alertas del IDEAM y de la Alcaldía

Autoridades locales informaron que algunos de los damnificados lograron salir con vida de sus viviendas y, por el momento, pasarán la noche en un lugar de paso en el municipio. Foto: MAURICIO ALVARADO

La tragedia en Quetame (Cundinamarca), ocurrida por una avalancha desatada por el desbordamiento de cuatro quebradas, sigue causando dolor en el país. Con un saldo preliminar de 15 muertos y 14 desaparecidos, culminaron las labores de búsqueda, las cuales continuarán el miércoles 19 de julio con la luz del día.

A medida que pasan las horas, y las familias son reubicadas, siguen los análisis sobre lo que estuvo detrás de esta tragedia. Según salió a la luz en las últimas horas, el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) emitió una alerta 12 horas antes de que ocurrieran los desbordamientos, como lo dio a conocer Noticias 1, a través de un reporte de la entidad en el que se reportan “crecientes subidas en el río Guayuriba, especialmente en la quebrada Blanca y el río Negro”, detalla la imagen compartida por el noticiero.

El IDEAM también advirtió lo siguiente: “Se recomienda atención a la altura de los municipios de Guayabetal (Cundinamarca), Acacias y Villavicencio”. A pesar de este informe no se pudo hacer nada para evitar lo que ocurrió en horas de la noche del lunes 17 de julio.

Fueron en total seis veredas afectadas del municipio de Quetame, sin embargo, El Naranjal fue la que llevó la peor parte, pues 20 viviendas fueron arrasadas por el alud de tierra, desapareciendo prácticamente el caserío. De acuerdo con Camilo Andrés Parrado, alcalde de este municipio, desde su administración también habían emitido alertas por el peligro que presentaban las precipitaciones en el río Contador y el río Negro.

“Las denuncias que se vinieron instaurando o manifestando en los diferentes espacios que se nos daban, es frente al sector de Puente Quetame, donde si ustedes pueden acompañarnos podrán evidenciar el riesgo latente que hay para esas familias.”, señaló el Alcalde ante las cámaras de City TV.

La primera alerta que emitió la noche del lunes la Alcaldía, fue lanzada a las 10:47 p.m. e indicó a la comunidad no transitar cerca a este puente: “Invitamos a los habitantes que deban transitar los la vía Qetame / Puente Quetame, a que lo hagan con precaución, dado que en esta vía se está presentando deslizamiento de material cerca al Puente militar, por tal motivo se están realizando cierres temporales dando paso de forma controlada.”. Minutos después la avalancha creció y la administración recomendó a los habitantes “mantener la calma”.

Es incierto aún si esta tragedia se veía venir, pues de acuerdo con Nicolás García, la zona de Quetame “durante esta época en esta zona hay sequías y esta sequía no ha llegado. Hemos tenido lluvias permanentes, no de la magnitud de la que tuvimos en la madrugada de hoy. Esto generó la creciente súbita de varias quebradas de manera simultánea con el río Contador. Ha sido una suma de situaciones en un punto donde no se suelen presentar deslizamientos”, señaló el Gobernador al momento en el que anunció la calamidad pública.

Organismos de socorro seguirán las labores de búsqueda mientras las autoridades siguen estableciendo al detalle las causas de este desborde que enlutó a Cundinamarca y a todo el país.

