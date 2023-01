Avanza investigación en el caso Natalia Castillo: testigo señala a los culpables

La defensa tendrá que contrarrestar y responder a las acusaciones realizadas por el fiscal, demostrando si en efecto los dos ciudadanos extranjeros son inocentes, tal como señalaron en la audiencia de imputación de cargos. Foto: Captura de la audiencia

El pasado jueves, 12 de enero, se realizó el juicio oral por el asesinato de la periodista Natalia Castillo, comunicadora de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, quien murió hace más de un año en medio de un hurto con violencia en el barrio Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

Su muerte aún es materia de investigación luego de que ocurriese el pasado 23 de diciembre de 2021. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación adelantó la primera sesión del juicio oral para compartir las pruebas que se tienen de los señalados como sus asesinos.

En medio de la audiencia se socializaron los hallazgos del Instituto de Medicina Legal tras hacer la respectiva necropsia del cadáver. Según el informe, Castillo recibió un proyectil emitido por un arma traumática en medio del robo del que fue víctima junto a dos de sus amigos.

“Fue un asesinato vulgar. Ella fue interceptada por el ciudadano venezolano Ángel Rolando Colina, alias Ángelo. La joven se aferró a su bolso y uno de los agresores se lanzó para arrebatárselo y en esa acción la tiró al piso, como ella se seguía resistiendo, le disparó”, afirmó el fiscal en medio de la audiencia que busca demostrar su culpabilidad y la de su compañero luego de que se declarasen inocentes.

Uno de los testimonios presentados en el juicio oral fue el de la madre de la joven, Emma Preciado, y una amiga y testigo de su asesinato, identificada como Emily Quevedo, quien detalló que “uno de los asaltantes le puso el arma en el pecho y nos pidió los celulares. Yo le respondí que no lo tenía y le pasé el monedero”.

“Yo me saco el celular de la ropa interior, que lo alcancé a esconder, y se lo paso a Julián (su otro compañero presente). Él llama al 123 y lo que empiezo a hacer es a buscar el disparo. Cuando le abro la blusa veo el disparo en el pecho. Cuando la moví empezó a salir sangre por la boca”, narró Quevedo.

Momento en el que Andrés Julián Moreno, quien también estuvo en la audiencia, reveló que llamó de inmediato a una ambulancia desde el celular de su compañera, dado que su dispositivo también fue hurtado en medio del atraco e incluso sus cuentas bancarias fueron saqueadas horas después.

Entre las personas citadas también estuvo Carolina Carvajal, habitante del barrio Galerías, quien detalló que los hechos ocurrieron al lado de su vivienda y sobre las 4:00 a. m. logró escuchar toda la situación e incluso el momento exacto en el que el proyectil fue disparado y cobró la vida de Castillo.

No obstante, una de las intervenciones más sorpresivas fue la de Javier Enrique Ramírez que al parecer fue cómplice en el saqueo de las cuentas bancarias del señor Moreno y quien en su testimonio ratifica que los capturados son culpables:

“Me encontraba en mi casa y a las 4 de la mañana Efraín me llamó para que hiciera un retiro desde un cajero automático. Me dijeron que había una cantidad y que me iban a dar una comisión”, dijo durante el interrogatorio.

“Efraín (encargado de comprar los celulares robados) no me contó cómo habían conseguido ese teléfono. Solo me dijo que Ángelo Rolando y unos amigos habían conseguido el celular y que debía retirar 600.000 pesos”, agregó.

Con estos testimonios y con algunas grabaciones de las cámaras de seguridad que demuestran la presencia de los implicados y su presunta culpabilidad en el homicidio de Natalia Castillo, seguirá el juicio. El proceso continuará bajo el mismo juez de conocimiento que lleva el caso y se afirma que la Fiscalía cuenta con testigos y pruebas que no se han revelado aún.

Luego de su socialización la defensa tendrá que contrarrestar y responder a las acusaciones realizadas por el fiscal, demostrando si en efecto los dos ciudadanos extranjeros son inocentes, tal como señalaron en la audiencia de imputación de cargos.

¿Quién era Natalia Castillo?

Sus amigos y compañeros de trabajo la recuerdan como una persona idealista y soñadora, así como una profesional destacada y gran compañera. En sus 31 años de vida y 10 de carrera, Castillo se desempeñó como asesora de comunicaciones, periodista y otros cargos en varias entidades del Estado.

Castillo se graduó como comunicadora social y periodista en la Fundación Universitaria Inpahu en el 2011. Posteriormente, estudió “Redes Sociales para la Gestión del Conocimiento” en la Universidad Javeriana, entre 2012 y 2013.

Así mismo, contaba con amplio recorrido, en donde estuvo vinculada a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Después de graduarse como comunicadora social y periodista, Castillo estuvo vinculada por año y medio a la empresa Axede, en donde apoyaba la coordinación de eventos, el manejo de agenda del despacho de presidencia, así como tenía a su cargo el proceso de gestión y logística de viajes de la organización a nivel nacional e internacional.

Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, la hoy fallecida trabajó como periodista en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) coordinando contenidos en la realización de las actividades de la agenda estratégica de 2015 y como apoyo al grupo de comunicaciones y prensa en los procesos de comunicación interna.

Hizo parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en donde elaboraba la estrategia para las alianzas y la cooperación internacional para los procesos de reintegración y reincorporación. En esta entidad, laboró entre septiembre de 2017 y agosto de 2021.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en Colombia fue el último salto laboral que dio Castillo en su carrera. Allí llegó en agosto pasado como asesora de comunicación y prevención para apoyar el desarrollo de las iniciativas de comunicación que en el área de prevención de consumo de drogas y en cumplimiento de las responsabilidades establecidas por la ONU.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.