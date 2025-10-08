Logo El Espectador
Bogotá
Avenida 68 estará lista en 2027, pero el IDU promete tramos antes del 2026

Orlando Molano, director del IDU, dice que al asumir encontró más de 70 obras retrasadas y el esfuerzo de ponerlas al día, y habla de las obras más importantes y del esfuerzo con la troncal de la av. 68.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
08 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Entre el estrépito de obreros, polvo y maquinaria, Bogotá parece moverse al unísono con sus ambiciones. En medio de este constante ruido urbano, conversamos con Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien hace una promesa audaz: que la troncal de la avenida 68 no se entregará en 2026, como se esperaba, pero que la ciudad podrá disfrutar algunos tramos. En esta entrevista con El Espectador, el funcionario nos revela cómo se enfrentan los retrasos, sanciones y expectativas ciudadanas ante al desarrollo de los...

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
