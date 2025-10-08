Avenida 68 estará lista en 2027, pero el IDU promete tramos antes del 2026

Entre el estrépito de obreros, polvo y maquinaria, Bogotá parece moverse al unísono con sus ambiciones. En medio de este constante ruido urbano, conversamos con Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien hace una promesa audaz: que la troncal de la avenida 68 no se entregará en 2026, como se esperaba, pero que la ciudad podrá disfrutar algunos tramos. En esta entrevista con El Espectador, el funcionario nos revela cómo se enfrentan los retrasos, sanciones y expectativas ciudadanas ante al desarrollo de los...