¡Bájele, Perrito! Bogotá crea mesa interinstitucional para frenar atropellamientos animales

La integrarán entidades que velan por el bienestar de los animales como el Idpyba, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud, de la mano con la Secretaría de Movilidad y el IDU. Foto: Liz Durán

En medio del caos vial que a diario vive Bogotá, una ciudad donde cada vez hay más vehículos, menos nacimientos y más mascotas, persiste una realidad silenciosa tan evidente como normalizada: los atropellamientos de animales en las vías. Y, en sintonía con una visión que apunta a proteger todas las formas de vida en la capital, urge estrategias que respondan a esa meta.

Una de ellas se anunció esta semana: la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, estrategia en la que trabajarán varias entidades para...