Bogotá
¡Bájele, Perrito! Bogotá crea mesa interinstitucional para frenar atropellamientos animales

El Distrito anunció la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales. El director del Instituto de Bienestar Animal explica cómo funcionará.

Camilo Tovar Puentes
04 de diciembre de 2025 - 02:02 p. m.
La integrarán entidades que velan por el bienestar de los animales como el Idpyba, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud, de la mano con la Secretaría de Movilidad y el IDU.
Foto: Liz Durán

En medio del caos vial que a diario vive Bogotá, una ciudad donde cada vez hay más vehículos, menos nacimientos y más mascotas, persiste una realidad silenciosa tan evidente como normalizada: los atropellamientos de animales en las vías. Y, en sintonía con una visión que apunta a proteger todas las formas de vida en la capital, urge estrategias que respondan a esa meta.

Una de ellas se anunció esta semana: la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, estrategia en la que trabajarán varias entidades para...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
