Balacera y persecución tras hurto de camioneta deja cinco capturas y un menor aprehendido

Sujetos armados interceptaron a un conductor y le robaron la camioneta. Foto: Policía de Bogotá

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Cámaras de seguridad captaron un nuevo caso de hurto violento de una camioneta en la localidad de Suba: hombres armados interceptaron a un conductor que acababa de dejar a una mujer en un semáforo. Con armas de fuego lo amedrentaron y huyeron con su vehículo de alta gama. La persecución se extendió por tres localidades hasta dar con los implicados.

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Como resultado, la Policía capturó a cinco personas y aprehendió a un menor de edad tras la persecución por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos. Según el coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba, el robo ocurrió cerca del CAI Alhambra. “Nuestros uniformados intentaron detener dos vehículos sospechosos cuyos conductores ignoraron la señal de pare”.

Durante el procedimiento, uno de los automotores embistió a los policías y el otro emprendió la huida. En medio de la persecución se registró un intercambio de disparos luego de que los ocupantes de uno de los vehículos atacaran a los uniformados.

En el operativo fueron inmovilizados dos vehículos que habían sido alterados en sus sistemas de identificación y se incautaron dos armas traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos celulares.

Según las autoridades, los implicados registran antecedentes por delitos como hurto, receptación, porte de armas, secuestro y tráfico de estupefacientes.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas, mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible relación con otros casos de hurto de vehículos en Bogotá.

Seis vehículos robados al día

Las cifras presentadas por Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, revelan una tendencia crítica. En lo que va de 2026, ya se han registrado más de 525 casos de hurto. El panorama se suma a un historial preocupante:

En promedio, se reportan 6 vehículos robados diariamente en Bogotá. Durante el 2024, la cifra total de casos superó los 4,600 reportes. Entre enero y mayo de 2025, se contabilizaron 1,147 vehículos hurtados.

En contraste, la Policía asegura que, en lo corrido del 2026, han logrado una reducción del 31 % en el hurto de vehículos con 247 casos menos en comparación al 2025 y se han recuperado 229 vehículos.

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