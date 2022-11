Balance criminal: “Más del 85% de los detenidos quedan en libertad”, alcaldesa

"La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”, afirmó Caludia López en medio del balance criminal en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogot

En la mañana de este jueves, 3 de noviembre, la alcaldesa Claudia López, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, entregaron un balance de la lucha contra el multicrimen en la ciudad.

Según las cifras compartidas, se evidencia una reducción en delitos como hurto a comercio (-24%), extorsión (-22,1%), hurto a residencias (-19,1%), hurto a bicicletas (-15,8%) homicidio (-11,8%), hurto de automotores (-10,9%) y hurto a motocicletas (-5%).

“Seguimos protegiendo la vida, reduciendo el homicidio, desmantelando bandas delincuenciales. La mayoría de los 12 indicadores de impacto en la seguridad van a la baja gracias a estos esfuerzos. Infortunadamente, cuatro aún no van a la baja”, indicó la López en la rueda de prensa.

Punto en el que es clave señalar que los actos delictivos que están en aumento son hurto a personas, a celulares, violencia intrafamiliar y violencia sexual. Adicionalmente, se compartió que se han afectado a nueve de las 11 organizaciones de crimen transnacional que delinquen en la ciudad, logrando según ellos la desarticulación de 464 grupos de crimen organizado.

De acuerdo con el pronunciamiento de la mandataria, estas cifras se alcanzaron gracias al trabajo de un grupo élite de investigadores y fiscales, quienes lograron 111 capturas, 12 circulares azules, 38 armas de fuego y más de 33.000 dosis de estupefacientes incautadas.

Así mismo, se esclarecieron 40 asesinatos en vía pública en la ciudad, entre los que se cuentan los registrados en agosto de este año, en el barrio El Amparo de la localidad de Kennedy.

Sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, Claudia López aseguró que entre el 25 de enero y el 1 de noviembre ingresaron 8.042 casos al sistema judicial, de los cuales 6.976 fueron por hurto, 1.047 por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, 17 por daño en bien ajeno y uno por violencia contra servidor público.

“Solamente 764 casos de esos 8.041 quedaron con detención carcelaria, es decir, ni siquiera los 1.047 casos en los que había arma de por medio, ni siquiera teniendo al atracador y al arma, los mandaron a la cárcel”, señaló la alcaldesa arremetiendo nuevamente contra el Sistema Penal Acusatorio.

Reiteramos nuestro llamado respetuoso a fiscales y jueces para que haya efectividad en la judicialización de delincuentes. Los jueces dicen que sólo pueden aplicar la ley, logramos cambiarla y que la ley de Seguridad Ciudadana fuera un agravante, pero eso no se cumple. pic.twitter.com/rRCsbLB0ar — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 3, 2022

“Les dieron atención domiciliaria a 71, mandar a prisión domiciliaria es equivalente a dejar en libertad, y a 8 les pusieron brazalete electrónico. Es decir, el 88 % de los casos y de los detenidos por nuestra policía quedan en libertad”, puntualizó.

De acuerdo con las cifras compartidas, en relación con la aplicación de medidas cautelares por hurto a personas, en el periodo comprendido entre el 25 de enero al 31 de octubre de 2022 se realizaron 5.596 capturas, de las cuales 4.491 fueron en flagrancia; de estas, en el 49 % de los casos el fiscal solicitó la libertad, mientras que en un 35 %, fue el juez quien la decidió, y en un 11 % se profirió medida de aseguramiento intramural.

En el mismo periodo, se efectuaron 1.105 capturas por orden judicial; en el 85 % de los casos se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, en un 11 % el juez decretó la libertad, en un 2 % fue el fiscal quien la solicitó, mientras que en un 2 % se decidió cobijar al delincuente con detención domiciliaria.

“De cada cuatro capturados, a dos los termina dejando libre el fiscal, es decir, el fiscal del caso no imputa el cargo, no destaca el agravante y lo deja libre. A uno de cada cuatro, lo deja libre el juez y en el resto o no aplicaba o hay algún error en el procedimiento”, detalló López.

Momento en el que agregó también que “el problema radica en cómo están interpretando la ley los jueces y los fiscales, la manera como la están aplicando, y también algunas disposiciones que tiene la ley y que se deben cambiar. La interpretación de la ley siempre debe favorecer a la víctima, no al victimario”.

