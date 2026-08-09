09 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
El sonido que abrió el camino al fútbol para ciegos
Hace más de cinco décadas, cuando Luis Antonio Castañeda perdió la vista a los siete años se negó a dejar el fútbol. Como respuesta inventó y desarrolló un balón sonoro que cambió para siempre la forma en que las personas ciegas juegan este deporte y cuyo legado sigue transformando vidas dentro y fuera de la cancha.
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