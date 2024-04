Estudiantes fueron víctimas de violento hurto por banda que se moviliza en BMW

Mientras estacionaban su vehículo fueron abordadas por delincuentes, que las agredieron y las robaron. Foto: Noticias Caracol

La grabación deja ver como llegó una camioneta de color azul marca BMW, donde descienden dos ladrones quienes con armas, amenazan y golpean a una de ellas, para que le entregue las llaves del carro. Al tiempo, su cómplice bloquea el paso. “Me empieza a jalar. Me da un cachazo en la cabeza. Uno me aborda por el lado del conductor y me empieza a decir que le entregue el control del carro y si no me pega un ‘pepazo’”, relató una de las afectadas en entrevista para el Ojo de la Noche.

En su intento de evitar el hurto, la otra estudiante se hace al frente de la camioneta, esperando a que su familiar llegue y las auxilie, pero por poco es arrollada. “A mi pareja y a mi hermano, también les tiró el carro porque estaban al lado”, agregó.

Fue tras varios segundos de angustia que los ladrones lograron escapar, pero sin contar que la camioneta contaba con un gps, el cual está siendo monitoreado por las víctimas y la Policía, y que según la más reciente ubicación se encuentra al sur de la ciudad.

Según cifras de la Fiscalía, entre el 1 de enero al 12 de febrero de 2024, se han denunciado 52.411 hurtos en todo el país. Dentro de las modalidades más denunciadas está el hurto a personas, el hurto de celulares, el hurto a residencias y el hurto a autopartes.

Mientras que en Bogotá, cada 4 minutos se registra un hecho de inseguridad con arma de fuego o arma blanca, siendo Kennedy, Santa Fe, Fontibón, Barrios Unidos y Chapinero, las localidades donde más se concentran las denuncias.

