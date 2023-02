Barrios Unidos: revelan detalles sobre joven tirada de un carro al norte de Bogotá

Revelan detalles sobre el joven tirada de un carro al norte de Bogotá. Foto: Cortesía Noticias Caraco

Sobre las tres de la mañana del pasado domingo, 5 de febrero, una joven de 26 años fue bajada en estado de inconsciencia de un carro particular y abandonada sobre una acera del barrio Los Alcázares, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá.

Según las grabaciones de seguridad, conseguidas por ‘Noticias Caracol’, un hombre estacionó un vehículo rojo en una esquina y bajó del puesto del copiloto a la mujer, quien estaba en estado de indefensión.

La joven quedó tendida sobre el andén y una vez la dejó tirada, el conductor emprendió la huida. Gracias al llamado de un vecino del sector, fue trasladada al Centro de Atención Médica Inmediata de Chapinero, en donde recibió asistencia hospitalaria.

Sin embargo, ya se conocen más detalles del caso. La víctima, quien por seguridad no quiso revelar su identidad, afirmó en la primera emisión del mismo noticiero que fue víctima de robo y que se subió al vehículo luego de que al parecer un taxista la intentara robar:

“En un inicio yo no estaba en ese carro. Cogí un taxi cerca a la zona de Lourdes, le di la dirección de mi casa y el taxi empezó a perderme, empezó a dar muchas vueltas, yo no reconocí la zona. Iba en ese momento hablando por celular con un amigo y le dije: ‘me están perdiendo’ y empecé a discutir con el taxista”, aseguró.

Según su relato, momentos después empezó a discutir con el conductor, quien la bajó del carro alegando que estaba ebria y no sabía ni siquiera cuál era su destino: “Me había tomado una o dos cervezas y estaba por esa zona porque trabajo por ahí”, aclaró la joven.

Tras su descenso del primer auto detalla que estaba afectada por la situación y un hombre (el del carro rojo) se ofreció a socorrerla: “Me pregunta que si estoy bien, entonces, me puse a llorar y le dije: ‘mira, me están perdiendo’, entonces me dijo: ‘no tranquila, no te preocupes’”.

Sin embargo, afirma que tras subirse al segundo vehículo no recuerda que sucedió dentro, a pesar de que cuenta con lo que al parecer serían signos de violencia como rasguños en sus manos y golpes en el pecho y la cadera.

“No me acuerdo de nada, no me acuerdo de la persona. De verdad perdí el conocimiento totalmente. Reaccioné ya fue estando en el hospital y fue un choque porque no me acordaba como había llegado”, indicó.

Por ahora la joven dice que está a la espera de los resultados de los exámenes que le realizaron para conocer si le proporcionaron alguna sustancia como escopolamina u otro tipo de alcaloide; sin embargo, descarta que haya sido víctima de acceso carnal violento.

Lo que sí reconoce es que la robaron, puesto que se llevaron sus documentos, su billetera, su celular, la maleta con la que iba e incluso una chaqueta que portaba. Se espera que en el transcurso de este martes, 7 de febrero, presente la respectiva denuncia.

