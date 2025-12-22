Basuras en Bogotá: el choque entre el espacio público y el reciclaje

Más de 200 organizaciones de recicladores protestaron en un plan tortuga. / Nicolás Achury Foto: Nicolás Achury

Desde las 6:00 a. m., unos 700 recicladores de Bogotá se concentraron en la autopista Norte con calle 100 para protestar contra el Decreto 014 de 2023, cuya modificación llevan meses pidiendo infructuosamente al considerar que afecta su labor. Para entender este asunto basta concentrarse en un aspecto que viene afectando a la ciudad: los puntos de acumulación de basuras. El asunto es que el Distrito adelanta una cruzada por recuperar el espacio público ante este crítico panorama, pero se está llevando por delante a los recicladores al...