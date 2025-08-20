No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bicitaxis a motor: combustible de discordia y gran ausente en la regulación

Los operativos de inmovilización a bicitaxis de combustión en los últimos dos meses fueron precisamente la gasolina que llevó a conductores en Kennedy a manifestarse. Sus demandas reflejan un problema que el Distrito tiene la obligación de resolver, luego de años de mirar a un lado.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
20 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
El último censo (2019) evidenció que aproximadamente el 70% de los conductores pertenecen a los estratos 1 y 2, y en su mayoría son adultos mayores y migrantes.
El último censo (2019) evidenció que aproximadamente el 70% de los conductores pertenecen a los estratos 1 y 2, y en su mayoría son adultos mayores y migrantes.
Foto: El Espectador - José Vargas

Disturbios, así como dos buses del SITP y un bus articulado de Transmilenio vandalizados con piedras, fue el saldo de la jornada del primer día de manifestaciones en distintos puntos al sur de la ciudad, protagonizadas por algunos miembros del gremio de bicitaxis. Con llantas quemadas, maletines y hasta bloques de cemento bloquearon arterias viales como la Avenida Ciudad de Cali y Las Américas, afectando a más de 190.000 usuarios, quienes tuvieron que caminar y conseguir otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

Luis Eduardo...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad en Bogotá

Movilidad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar