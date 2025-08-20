Bicitaxis a motor: combustible de discordia y gran ausente en la regulación

El último censo (2019) evidenció que aproximadamente el 70% de los conductores pertenecen a los estratos 1 y 2, y en su mayoría son adultos mayores y migrantes. Foto: El Espectador - José Vargas

Disturbios, así como dos buses del SITP y un bus articulado de Transmilenio vandalizados con piedras, fue el saldo de la jornada del primer día de manifestaciones en distintos puntos al sur de la ciudad, protagonizadas por algunos miembros del gremio de bicitaxis. Con llantas quemadas, maletines y hasta bloques de cemento bloquearon arterias viales como la Avenida Ciudad de Cali y Las Américas, afectando a más de 190.000 usuarios, quienes tuvieron que caminar y conseguir otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

