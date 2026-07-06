Bloque de defensa del presidente electo De la Espriella: ¿Qué cambia en Bogotá?

Expertos advierten que en sectores como los barrios San Bernardo, María Paz, El Amparo, Santa Fe y la Favorita concentran gran parte de las redes criminales de la ciudad. Foto: El Espectador - José Vargas

Como lo prometió en campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella le apostará a la seguridad. Y como una de sus primeras acciones anunció, tras una reunión con alcaldes y gobernadores, la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, para coordinar una respuesta nacional frente a delitos como la extorsión, el homicidio y el atraco en las principales ciudades. Bogotá será uno de los principales escenarios y el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó estar dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno.

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