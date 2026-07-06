Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bloque de defensa del presidente electo De la Espriella: ¿Qué cambia en Bogotá?

Aunque la ciudadanía celebra todo lo que aporte a la seguridad, expertos advierten que la propuesta del mandatario electo aún carece de diseño y enfrenta retos jurídicos, operativos y, en especial, coordinación con Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
06 de julio de 2026 - 11:18 p. m.
Expertos advierten que en sectores como los barrios San Bernardo, María Paz, El Amparo, Santa Fe y la Favorita concentran gran parte de las redes criminales de la ciudad.
Expertos advierten que en sectores como los barrios San Bernardo, María Paz, El Amparo, Santa Fe y la Favorita concentran gran parte de las redes criminales de la ciudad.
Foto: El Espectador - José Vargas

Como lo prometió en campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella le apostará a la seguridad. Y como una de sus primeras acciones anunció, tras una reunión con alcaldes y gobernadores, la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, para coordinar una respuesta nacional frente a delitos como la extorsión, el homicidio y el atraco en las principales ciudades. Bogotá será uno de los principales escenarios y el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó estar dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno.

Le puede...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

noticias de bogotá

Carlos Fernando Galán

Abelardo de la Espriella

Presidente electo

Bloque de defensa para la seguridad ciudadana

Frentes de seguridad

Gestores del orden

Inseguridad en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.