Bogotá
Bloqueo de la vía al Llano: un eterno dolor de cabeza

En el sector de cuatro carriles, municipio de Chipaque, un deslizamiento bloqueó la vía Bogotá-Villavicencio. La comunidad alertó la emergencia que no solo afecta a conductores, sino la economía nacional.

María Angélica García Puerto y María Camila Ramírez Cañón
10 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Isabel Hurtado camina por una carretera afectada que levantó la tierra. Al fondo, una de las tres casas evacuadas al 9 de septiembre de 2025.
Isabel Hurtado camina por una carretera afectada que levantó la tierra. Al fondo, una de las tres casas evacuadas al 9 de septiembre de 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sandra Hurtado estaba el sábado trabajando y recibió una llamada de su mamá, Isabel, quien angustiada le dijo que la montaña, en la vereda Caraza, municipio de Chipaque (Cundinamarca), se había venido abajo, a tan solo 200 metros de su casa. “Nosotros escuchamos como si cayeran piedras de a poco. Nos alcanzamos a asustar. Afortunadamente se calmaron las lluvias, pero esto nunca había pasado. Estamos pensando evacuar voluntariamente”, dijo en entrevista para este diario.

Fue un deslizamiento de casi 100.000 metros cúbicos de material vegetal y...

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
