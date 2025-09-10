Bloqueo de la vía al Llano: un eterno dolor de cabeza

Isabel Hurtado camina por una carretera afectada que levantó la tierra. Al fondo, una de las tres casas evacuadas al 9 de septiembre de 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Sandra Hurtado estaba el sábado trabajando y recibió una llamada de su mamá, Isabel, quien angustiada le dijo que la montaña, en la vereda Caraza, municipio de Chipaque (Cundinamarca), se había venido abajo, a tan solo 200 metros de su casa. “Nosotros escuchamos como si cayeran piedras de a poco. Nos alcanzamos a asustar. Afortunadamente se calmaron las lluvias, pero esto nunca había pasado. Estamos pensando evacuar voluntariamente”, dijo en entrevista para este diario.
