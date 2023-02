Bloqueos en Portal 20 de Julio: conductores de Transmilenio protestan a esta hora

Desde las dos de la mañana conductores de Transmilenio y del Sitp tienen bloqueado el Portal 20 de Julio, ubicado en la carrera 5A con calle 31 Sur, en la localidad de San Cristóbal, para protestar sobre las condiciones laborales. De acuerdo con los trabajadores, están trabajando entre 14 y 16 horas diarias, no hay descansos y ya no tienen tiempo de calidad para estar con sus familias.

Por lo que atravesaron un articulado en la salida principal del portal, asimismo la bloquearon con cerca de 80 buses del Sitp, articulados y alimentadores. También con una valla y un letrero en el que se lee: “Luchando por la dignidad y seguridad de usuarios y trabajadores del sistema. No más sanciones arbitrarias, no más descuentos ilegales de los salarios, no más jornadas extensas”.

Incluso, señalaron que se quedarán en el lugar hasta que llegue “personal administrativo para que venga y establezca la mesa de diálogo con nosotros para poder llegar a soluciones concretas con ellos”, contó uno de los trabajadores a Noticias Caracol.

Las solicitudes de los conductores es un “buen trato, buenas tablas, las vacaciones, todo el tema que nos refiere a la parte operativa. No contamos con servicio de baño en ninguna de las estaciones”.

Por su parte, los usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte o desistir de ir a trabajar o estudiar, teniendo en cuenta que de este portal hacen uso 150.000 personas, quienes desde la madrugada no han podido movilizarse.

La empresa de Transmilenio reportó otros portales y servicios que se han visto afectados por estos bloqueos, teniendo en cuenta que son buses que salen del Portal 20 de Julio, estos son:

Portal Dorado: servicios H54, LK10, MK86 y B16.

Portal Usme: servicios MH83, D20 y K54.

Portal Américas: servicios JF23 y MF51.

Portal 20 de Julio: servicios Ruta fácil 2, K10, ML86, C84 y D81.

Portal 80: servicios M81(Puente Guadua).

Portal Suba: servicios M84 (ETB) y B50.

Portal Tunal: servicio B27.

Portal Norte: servicios H27 y J74.

Eje Ambiental: servicio B74.

La empresa señaló que la operación en esa zona está iniciando desde la carrera décima en la estación Primero de Mayo.

Por movilización, en Portal 20 de Julio, a esta hora no operan el Portal y estación Country Sur. La operación de la Troncal Carrera 10 inicia en la estación 1 de mayo.



Portal Dorado: H54 – LK10 – MK86 – B16

