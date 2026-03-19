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Bogotá 2038: la apuesta creativa para mejorar la ciudad

A través de duplas, que mezclan orillas aparentemente distantes, 19 artistas, periodistas y académicos investigaron y construyeron creativamente cómo se imaginan la Bogotá del futuro.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
19 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Con personajes hechos con plastilina, Edgar cuestionó la necesidad de más zonas públicas verdes. / Cortesía
Con personajes hechos con plastilina, Edgar cuestionó la necesidad de más zonas públicas verdes. / Cortesía
Foto: Secretaría de Cultura

¿Cómo se imagina Bogotá en 12 años? ¿Cree que será una ciudad mejor? O, incluso, ¿se ha preguntado qué está haciendo para hacerla más vivible? Bajo esas preguntas, 19 artistas, académicos, periodistas y otros profesiones se reunieron para encontrar un único relato sobre el futuro de la capital a 2038. Hablamos con algunos de ellos sobre el proceso creativo que se presentará este jueves en el Planetario a las 5:00 p. m.

Bogotá es una ciudad optimista. Al menos, así lo concluye la Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos. Para 2025,...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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