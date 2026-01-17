Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotá 24 horas vs. derecho al descanso: el debate por las zonas de rumba extendida

La Alcaldía habilitó 19 zonas con rumba hasta las 5:00 a.m. Sin embargo, la nueva resolución despertó inconformidad en sectores residenciales que se verán impactados, en contraste con el alivio entre los comerciantes que esperaban la medida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
17 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Al menos diez de las 19 zonas de rumba extendida en Bogotá son residenciales.
Al menos diez de las 19 zonas de rumba extendida en Bogotá son residenciales.
Foto: Instagram: @incognito_cluboficial

Hernán Clavijo, residente del barrio Modelia desde hace más de cinco décadas y vocero comunitario, es uno de esos líderes que lleva años luchando para que este barrio deje de ser apelativo de fiesta y rumba. Como residente, vivir rodeado de discotecas es un martirio que, piensa él, no es justo que vivan unos cuantos miles de residentes en toda Bogotá, “cuando hay espacio para todos”. Esa es una de las reacciones en una de las 19 zonas habilitadas para alojar fiesta hasta las 5:00 a.m.

Lea más:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

rumba extendida

rumba hasta las 5 a.m.

fiesta

Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.