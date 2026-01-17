Bogotá 24 horas vs. derecho al descanso: el debate por las zonas de rumba extendida

Al menos diez de las 19 zonas de rumba extendida en Bogotá son residenciales. Foto: Instagram: @incognito_cluboficial

Hernán Clavijo, residente del barrio Modelia desde hace más de cinco décadas y vocero comunitario, es uno de esos líderes que lleva años luchando para que este barrio deje de ser apelativo de fiesta y rumba. Como residente, vivir rodeado de discotecas es un martirio que, piensa él, no es justo que vivan unos cuantos miles de residentes en toda Bogotá, “cuando hay espacio para todos”. Esa es una de las reacciones en una de las 19 zonas habilitadas para alojar fiesta hasta las 5:00 a.m.

