Bogotá abrirá más de 6.500 vacantes con contratación inmediata este 10 de octubre

A las 9:00 a.m. arranca la feria de empleo este viernes 10 de octubre en el barrio Chapinero. Más detalles. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si reside en Bogotá y se encuentra en búsqueda de una oportunidad de empleo, la capital abrirá más de 6.500 vacantes a las que podrá aplicar este viernes 10 de octubre, con motivo de una gran feria de trabajo que abrirá el Distrito y busca contratar a recién egresados, técnicos, tecnólogos y profesionales.

¿Cuándo y cómo asistir a la feria laboral?

Este viernes 10 de octubre, desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en la Calle 72 #13-34, el barrio Chapinero será el escenario de esta gran oportunidad. En el punto de encuentro estarán ubicados equipos de orientación laboral, guías de registro de hoja de vida y acompañamiento especializado. A los asistentes se les recomienda llegar temprano, llevar su hoja de vida impresa y presentarse con disponibilidad para entrevista el mismo día.

Cabe destacar que esta jornada hace parte del compromiso conjunto entre el sector educativo y el productivo para dinamizar la generación de empleo, impulsando la formación para el trabajo como herramienta clave de desarrollo económico y social. Con esta misión, Talento Capital y Kuepa EduTech vienen articulando esfuerzos para reducir las brechas laborales.

¿Qué ofertas de empleo habrá?

De las 6.519 vacantes disponibles, se destacan cargos en áreas de servicios, atención al cliente, ventas, call center, logística, tecnología, administración y procesos operativos, entre otros. Los interesados podrán acceder a procesos de selección ágiles y entrevistas presenciales durante todo el día, con la posibilidad de obtener una vinculación inmediata, sin intermediarios y con respaldo institucional.

Adicional, esta iniciativa cuenta con bonos de $100.000 y $30.000 en beneficio para personas en condición de vulnerabilidad, así como con rutas integrales de empleabilidad y formación, que buscan acompañar a los participantes en el fortalecimiento de sus competencias, habilidades blandas y oportunidades de inserción en el mercado laboral formal.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.