¿Bogotá apagará los celulares en las aulas?: El debate por la nueva resolución del Distrito

La Secretaría de Educación de Bogotá está a punto de emitir una resolución oficial que restringe el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar. Esta medida, bautizada como la política educativa “(Re)conectarnos para aprender”, prohíbe el uso de estos dispositivos tanto en las horas de clase como en los recreos y tiempos de almuerzo.