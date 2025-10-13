Bogotá, arte y KY como escuela y la lucha diaria de los artistas callejeros

Rodrigo Sánchez es uno de los pintores callejeros más prolijos de la carrera Séptima. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Rodrigo Sánchez piensa que hay que ser muy terco y cegado por una gracia difícil de entender para vivir la vida de calle en calle, pintando y vendiendo arte. Ahora, hacer eso en Bogotá durante 20 años es otra proeza, teniendo en cuenta todas las inclemencias de una capital como esta: bipolar en su clima y a veces incomprensiva con sus habitantes más vulnerables. Eso dice Sánchez, como firma sus obras, mientras sostiene sus gafas de hombre de 59 años y posiciona su caballete y pinturas en la esquina de la calle 12 con séptima.

