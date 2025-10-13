Logo El Espectador
Bogotá
Bogotá, arte y KY como escuela y la lucha diaria de los artistas callejeros

Más de 150 artistas se tienen mapeados en la séptima, entre ellos, Sánchez, un pintor que hace parte del IV Salón de Arte de KY, a través del cual artistas de la ciudad reflejan los 25 años de transformaciones de la capital colombiana.

13 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Rodrigo Sánchez es uno de los pintores callejeros más prolijos de la carrera Séptima.
Rodrigo Sánchez es uno de los pintores callejeros más prolijos de la carrera Séptima.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Rodrigo Sánchez piensa que hay que ser muy terco y cegado por una gracia difícil de entender para vivir la vida de calle en calle, pintando y vendiendo arte. Ahora, hacer eso en Bogotá durante 20 años es otra proeza, teniendo en cuenta todas las inclemencias de una capital como esta: bipolar en su clima y a veces incomprensiva con sus habitantes más vulnerables. Eso dice Sánchez, como firma sus obras, mientras sostiene sus gafas de hombre de 59 años y posiciona su caballete y pinturas en la esquina de la calle 12 con séptima.

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
