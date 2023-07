Bogotá: así será el encuentro internacional sobre Justicia Escolar Restaurativa

En Bogotá se han conocido dos casos de violencia en las aulas. En uno de ellos, una maestra habría sido golpeada por una alumna; en otro caso un menor de siete años sería víctima de una profesora. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A propósito de las denuncias sobre hechos de violencia en colegios de la capital, en Bogotá se vivirá el primer encuentro internacional de Justicia Escolar Restaurativa: construyendo escuelas como Territorios de Paz, el cual se llevará a cabo entre el 25 y el 27 de julio. El encuentro es organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Secretaría Distrital de Educación.

Lea: Denuncian que profesora, de un golpe, le rompió la nariz a niño, de siete años

“Este encuentro internacional es un paso importante para fortalecer la justicia escolar restaurativa como un pilar fundamental en la construcción de entornos educativos más equitativos y respetuosos. La gestión de las emociones y el enfoque restaurativo nos brindan herramientas poderosas para transformar la forma en que abordamos los conflictos en nuestras escuelas, promoviendo la reconciliación y el crecimiento personal”, indicó Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito.

Dentro de las actividades de este encuentro, destacan la entrega pública del documento de recomendaciones que hace Bogotá al país sobre la promoción de la ética restaurativa desde la escuela; la presentación de las experiencias JER (Justicia Escolar Restaurativa) del Distrito y su aporte a la consolidación de Bogotá como epicentro de paz y reconciliación; por último, los diálogos serán transmitidos a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación.

Más información: Estudiante que habría golpeado a profesora en colegio de Bogotá está incapacitada

De acuerdo con la entidad, uno de los aspectos más destacados del encuentro es la exploración de la relación entre la justicia escolar restaurativa y la educación socioemocional, así como el vínculo que hay entre el enfoque y la justicia transicional nacional. Para conocer el cronograma completo del encuentro puede consultarlo haciendo clic aquí.

🗣️ No te pierdas el Encuentro Internacional de Justicia Escolar Restaurativa: Construyendo escuelas como territorios de paz. Únete a este diálogo los días 25, 26 y 27 de Julio 2023. pic.twitter.com/pGEMpQG3rg — Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (@centromemoria) July 21, 2023

Casos de violencia en colegios de Bogotá

La semana pasada la denuncia de una profesora del colegio distrital Costa Rica, en Fontibón, hizo resurgir el debate por la violencia en los colegios. La maestra alertó, a través de un video, sobre la agresión de la que fue víctima, pues una alumna la habría golpeado en el rostro causándole hematomas. Las causas de la agresión, según dijo la profesora, serían porque ella le había pedido a la alumna guardar su celular.

“Le dije ‘por favor te vas de mi clase’, no quiso hacerlo. Yo tomo el celular con mis manos y de un momento a otro se me abalanza de una forma violenta, me arrincona y me empuja”, dijo la docente sobre lo sucedido. “Estas situaciones no se pueden presentar en nuestros colegios porque son territorios de paz. Hemos abordado y acompañado tanto a la profesora como la estudiante y su familia, esa es nuestra primera obligación”, manifestó Edna Bonilla, secretaria de Educación, sobre lo ocurrido con esta maestra.

Otro nuevo caso salió a la luz en las últimas horas. Se trata de la presunta agresión a un menor de siete años en un colegio en San Cristóbal, ocasionada por una maestra. Familiares del menor denunciaron que el niño resultó con un golpe de la nariz y el pequeño aseguró que había sido su maestra.

Ante este último episodio la Secretaría de Educación dijo que, “desde el momento en el que tuvo conocimiento del caso, por la pronta respuesta de la institución educativa en el reporte del caso en el Sistema de Alertas, se ha acompañado la situación de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley 1620″.

Recomendado: Agresiones e intolerancia en colegios: ¿El reflejo de una sociedad violenta?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.