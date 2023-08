Bogotá: Bicicine y cierres viales en la ciclovía nocturna este jueves 10 de agosto

Conozca los cierres viales y desvíos por la ciclovía nocturna navideña. Foto: Cortes

Bogotá continúa celebrando su cumpleaños en el marco del Festival de Verano. Una actividad que no podía faltar en esta época es la ciclovía nocturna, la cual llega este año con una variedad de actividades especiales como lo es el Bicicine que tendrá lugar en el parque Simón Bolívar. Por este motivo, además, habrá cierres viales y desvíos en la capital.

El Ciclofest de Verano tendrá lugar entre las 6:00 p.m. y las 12 de la medianoche. Para este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda no hacer uso del vehículo particular o regresar a sus casas antes del inicio de la ciclovía nocturna. También sugiere usar modos de transporte no motorizados como la bicicleta o el viaje a pie, así como el transporte público. Se espera que la operación de las troncales del sistema Transmilenio operen con normalidad.

Para los ciudadanos que decidan circular en vehículos particulares durante la actividad programada, la entidad recomienda tomar las siguientes rutas alternas: avenida NQS, la avenida Caracas, la avenida calle 13, la avenida Circunvalar, la avenida Ciudad de Cali, la avenida calle 80, la avenida La Esperanza, la avenida calle 100 y la avenida calle 127 .

Estas son las rutas habilitadas para la ciclovía nocturna:

🌙🚴‍♂️ ¡Se acerca la Ciclovía Nocturna del #FestivalDeVerano! 🚴‍♂️🪁 Conoce los 95,33 kilómetros que tendremos habilitados este jueves 10 de agosto, entre las 6:00 p.m. y las 12 a.m. #BogotáCumple485 pic.twitter.com/SDEYNbex1W — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) August 8, 2023

Bicicine

La plaza de eventos del parque Simón Bolívar será el escenario perfecto para los amantes del séptimo arte. Allí, se recibirá a las personas que deseen iniciar o terminar su ‘rodada’, en el Bicicine. Todas las personas que decidan salir a rodar en su bici puedan disfrutar de forma gratuita la proyección de una película.

Desde las 6:00 de la tarde la proyección comienza e irá hasta las 11:00 p.m.

