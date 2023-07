Bogotá cada día recicla menos: solo 5 de cada 10 personas lo hacen ¿a qué se debe?

El 20% de las personas que separan residuos no saben cómo hacerlo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mucho se habla del mal uso de basuras en la ciudad. Desde la contaminación visual que genera ver cantidades impresionantes de bolsas regadas en las esquinas, hasta la mala disposición de residuos y los horarios en los que estos se recogen. Sin embargo, poco se habla de la responsabilidad que tienen los ciudadanos en la disposición de basuras en Bogotá.

¿Qué tanto están cumpliendo los y las habitantes de Bogotá con estas tareas? ¿Separan sus residuos en casa? ¿Con qué frecuencia? ¿Se aseguran de que estos residuos lleguen al lugar adecuado?, son las preguntas que le hizo el Observatorio y Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, a 3.376 ciudadanos.

¿Qué tan conscientes son los bogotanos a la hora de separar residuos?

La encuesta reveló que poco más de la mitad de las y los encuestados (54%) dicen separar los residuos en casa. De este porcentaje, 9 de cada 10 asegura que los deposita limpios y secos. Sin embargo, no todos usan la bolsa blanca (77%).

Comparado a la misma encuesta realizada en el año 2021, en la que 7 de cada 10 (76%) ciudadanos manifestó separar los residuos en el hogar, los últimos resultados dan cuenta de una reducción del 22% en esta práctica. De hecho, esta última cifra se convierte en la más baja desde que en 2019, solo 58% de ciudadanos reportaron separar residuos en sus hogares ¿A qué se debe?

¿Por qué se separan y por qué no, residuos en Bogotá?

Sobre las razones por las que los y las bogotanas separan residuos, el 71% de las personas lo hacen con el fin de cuidar al medio ambiente; el 19% lo hace para ayudarle al reciclador que recoge los residuos, y el 8% porque es obligatorio, según alguna ley.

En cuanto a las razones por las que los encuestados no separan residuos, el 40% mencionó la falta de ayuda de otros integrantes del hogar en esta tarea; para el 29% se trata de la falta de canecas dispuestas para la separación, y el 20% no sabe qué se recicla y qué no.

Por último, el 21% de las y los ciudadanos que separan residuos, dijo que los residuos aprovechables se sacan en el momento o día en el que pasa el reciclador o la ruta de reciclaje; el 39% contestó que los sacan cuando pasa el camión de la basura.

“Que la basura no se vuelva paisaje”

El próximo 18 de julio, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lanzará la estrategia “Que la basura no se vuelva paisaje”, la cual tendrá en cuenta los resultados de esta última encuesta.

“Los resultados de la ECA muestran que tenemos un gran reto por delante para que las personas sean conscientes de las acciones que promueven la correcta disposición de residuos. Los datos nos han dado luces sobre cuáles son esos comportamientos que debemos abordar para alcanzar mayores logros en ese aspecto y de ahí nace la campaña”, mencionó Catalina Valencia, secretaria de esta cartera.

La estrategia será implementada en puntos estratégicos de la ciudad para poner en marcha una representación museográfica y pedagógica, con el fin de cuestionar a las y los habitantes de Bogotá sobre el cuidado de la ciudad en relación a la disposición de basuras y el impacto que esto tiene en la ciudad.

