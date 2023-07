Bogotá: conductor del Sitp fue herido por un usuario que no quiso pagar el pasaje

Los conductores dicen sentirse desprotegidos y amenazados por las afirmaciones de Claudia López. Foto: Archivo Particular

Dos días después de que empezara el debate por los colados en la capital, un conductor fue apuñalado por un ciudadano que no quiso pagar el pasaje. Los hechos ocurrieron en la localidad San Cristóbal, en el barrio San Martín de Loba, donde un conductor del Sitp le pidió a un pasajero que no se colara, y este reaccionó apuñalándolo en el brazo.

“Por no querer recoger a unos colados, en Molinos en el sector del puente, el hombre se tiró a romperme el bus y a tirarme con un cuchillo por la ventana”, fue lo que manifestó el conductor agredido a City TV. Por su parte, la Policía de Bogotá indicó sobre estos hechos que “una persona no quiere hacer el pago de su pasaje, el conductor le pide el favor de que cancele y es ahí cuando esta persona se abalanza hacia el conductor y lo lesiona”, indicó el coronel Sergio Bayona.

La agresión ocurrió horas después de que Diego Arias, presidente de la Red de apoyo del SITP, se pronunciara rechazando las recientes afirmaciones de la alcaldesa, cuando se refirió a la “actitud me importa cero del conductor”, como causa de que las personas se colaran. Entonces, el presidente de la red dijo que “aquí hay un problema de cultura ciudadana y falta de garantías para los conductores de transporte masivo”. Además, el líder de conductores había dicho que los conductores son agredidos por los colados, como sucedió la noche de este martes.

Se agrava la situación y comienza el caos en el SITP, luego de los mal intencionados comentarios de @ClaudiaLopez



Un operador fue agredido con arma blanca por unos colados cuando esté les reclamó por el pago.



Esto en el sector entre Molinos y Diana Turbay. pic.twitter.com/5R2ERYyymt — Diego Arias (@DiegoAriasF1) July 12, 2023

Conductores envían una carta a Claudia López

Ante los últimos acontecimientos, los conductores enviaron una carta firmada por varios líderes a Claudia López, en la que manifiestan su desconcierto con esta situación. Dicen sentirse desprotegidos, pues los colados los agreden, y desde el Distrito se sienten amenazados, ya que la mandataria dijo que va a “revisar los contratos” (de los operadores) a raíz de la cantidad de colados.

En la carta el gremio deja en claro que “es importante recordarle que parte de la remuneración de los operadores en el componente zonal viene de las validaciones que se realizan y que, por lo tanto, la evasión también nos afecta. A pesar de lo anterior, como concesionarios, no estamos dispuestos a exponer a nuestros conductores a enfrentarse con la ciudadanía para que no se cuele o con los ladrones para que no roben”, dice un apartado de la carta.

De acuerdo con los operadores, en lo corrido del año se han registrado más de 600 agresiones a conductores y la evasión del pasaje se ha duplicado. También le recordaron a la Alcaldesa que “la última decisión judicial frente a la evasión en Transmilenio estableció que el control de ésta es responsabilidad del Estado y de la Policía Nacional”.

Por último, los conductores instaron a la Alcaldesa a adoptar medidas efectivas que protejan tanto al ciudadano como a los conductores. Entre tanto, la mandataria no se ha pronunciado al respecto de esta situación.

