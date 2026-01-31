Bogotá conmemora el Mes de los Humedales con más de 30 actividades gratuitas

En Bogotá hay 15 humedales los cuales son considerados como reservas naturales de la capital del país. Foto: Alcaldía Bogot

Durante febrero, Bogotá desarrollará una agenda de más de 30 actividades gratuitas en los 17 humedales del Distrito, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el próximo 2 de febrero. La programación, abierta a la ciudadanía, incluye recorridos interpretativos, avistamientos de aves y fauna nocturna, siembras comunitarias y talleres pedagógicos.

La Secretaría Distrital de Ambiente informó que las actividades se realizarán entre el 29 de enero y el 28 de febrero, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a estos ecosistemas estratégicos para la ciudad. Entre las propuestas se destacan caminatas guiadas, observación de aves durante el día y de mamíferos nocturnos —como murciélagos— en jornadas denominadas “Noches Vivas”, así como talleres de fotografía, plastilina y actividades familiares de observación.

La agenda también contempla siembras de árboles nativos orientadas a la restauración ecológica de los humedales y espacios de diálogo con docentes universitarios para conocer la biodiversidad que habita en estas reservas urbanas. Estas áreas naturales protegidas, valga recordar, cumplen un papel clave en la regulación hídrica, la mitigación de riesgos ambientales y la conservación de especies en un entorno altamente urbanizado.

Aunque la iniciativa busca promover la apropiación ciudadana de los humedales, organizaciones ambientales han insistido en que la divulgación debe ir acompañada de acciones sostenidas de protección, control de presiones urbanas y fortalecimiento de los planes de manejo, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático y la expansión de la ciudad.

¿Cómo asistir?

La participación en las actividades requiere inscripción previa, debido a que los cupos son limitados.

Para que la ciudadanía conozca en detalle la programación y pueda realizar las debidas inscripciones a tiempo, puede realizar el trámite ingresando al siguiente enlace.

