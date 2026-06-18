Bogotá declara alerta amarilla en la red hospitalaria por la segunda vuelta ¿Qué significa?

Hospitales deben disponer de personal adicional ante posibles emergencias. Foto: Andrés Torres

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La capital colombiana ya tiene todo listo para la segunda vuelta presidencial. Más de seis millones de habitantes de Bogotá están habilitados para votar. Y adicional a un despliegue policial importante, las autoridades locales han declarado ‘Alerta Amarilla’ en el sector Salud, una medida que faculta al Distrito a prepararse para eventuales emergencias durante los comicios.

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La Secretaría de Salud aclaró que la Alerta Amarilla impacta toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá. Esto, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la atención oportuna de eventuales emergencias durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La medida regirá desde las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 6:00 p.m. del lunes 22 de junio.

Durante este tiempo, las instituciones de salud deberán disponer de personal de apoyo ante posibles inasistencias o aumentos en la demanda, garantizar la disponibilidad de insumos y medicamentos, mantener operativos los sistemas de referencia y contrarreferencia y agilizar la recepción de pacientes trasladados en ambulancia para reincorporar los vehículos rápidamente al servicio.

Como parte del dispositivo preventivo, el Distrito ubicará tres ambulancias en puntos de alta concentración de público: dos ambulancias medicalizadas en la Plaza de Bolívar y Corferias, y una ambulancia básica en Unicentro.

También dispondrá de cinco ambulancias adicionales de la Cruz Roja, un equipo de respuesta a emergencias disponible las 24 horas y un gestor de transporte externo para el seguimiento a las IPS. La entidad recordó que la Línea 137 permanecerá habilitada las 24 horas para la atención de urgencias en salud.

Además, la Secretaría de Salud mantendrá presencia en el Comité Operativo de Emergencias (COE) y en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para monitorear el desarrollo de la jornada electoral.

La capital se blinda para elecciones

La apertura oficial de la jornada comenzará con el tradicional acto protocolario en la Plaza de Bolívar a las 7:00 a. m. Como una de las principales medidas para la jornada electoral, el Distrito instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital y 20 PMU Locales para monitorear el desarrollo de la elección.

Adicional, la ciudad modificó el horario de la ley seca, que comenzará a la media noche del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 p. m. del lunes 22 de junio.

En total, más de 2.200 funcionarios distritales y 12.000 policías acompañarán el proceso electoral. El operativo incluye gestores de convivencia, personal de movilidad, salud, Transmilenio y alcaldías locales, además de una flota de 250 vehículos para apoyar la logística y la coordinación con la Registraduría Nacional.

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