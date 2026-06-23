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Bogotá en la era De la Espriella: entre una apuesta por la seguridad y escenario de protesta

El triunfo de Abelardo De la Espriella podría reconfigurar las relaciones entre la Nación y el Distrito, hasta ahora fragmentadas con Gustavo Petro. No obstante, los escenarios de movilización comienzan a cocinarse y el próximo escenario electoral por la Alcaldía de Bogotá podría darle otro giro al panorama.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
23 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Los escenarios de Bogotá con una presidencia de Abelardo de la Espriella, son un claroscuro de advertencias y oportunidades.
Los escenarios de Bogotá con una presidencia de Abelardo de la Espriella, son un claroscuro de advertencias y oportunidades.
Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá ya no es un bastión exclusivo de la izquierda. Ni tampoco de la derecha. Pero sí es un escenario clave, tanto de la movilización como de la gobernanza distrital, que se medirán con el nuevo presidente. Durante el preconteo de votos y posteriormente, se registraron movilizaciones en distintos puntos. Principalmente el sur concentró manifestaciones en contra del resultado electoral, que escalaron a confrontaciones con la UNDMO, mientras que en el norte se contemplaron algunas muestras de simpatizantes del candidato ganador, Abelardo De...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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