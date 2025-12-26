Bogotá despide el año con planes imperdibles para todos: aquí le contamos

Bogotá despide diciembre con una agenda diversa que combina cultura, entretenimiento y espacios para compartir. Foto: Alcaldía Mayor De Bogotá

Para quienes permanecen en la ciudad durante los últimos días del año, Bogotá aún ofrece varias actividades culturales y recreativas para despedir diciembre. Entre el 27 y el 31 de diciembre, la agenda incluye opciones gratuitas y de bajo costo que van desde espectáculos artísticos hasta recorridos navideños y experiencias culturales.

Estos son cuatro planes imperdibles para disfrutar antes de que termine el año.

Varieté de circo en el CEFE Chapinero

Fecha: 27 de diciembre

Lugar: Centro Felicidad Chapinero

Entrada: Libre, hasta completar aforo

El Centro Felicidad Chapinero cerrará el año con una función especial de circo que reúne acrobacias, música y humor en un espectáculo pensado para todo tipo de público.

La Varieté de circo es una de las actividades culturales destacadas de estos últimos días del año y se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un plan diferente, gratuito y en familia.

Show inmersivo

French Touch-en el Planetario

Fechas: 27 y 29 de diciembre

Lugar: Planetario de Bogotá

Entrada: Con boletería

El Planetario de Bogotá ofrece una experiencia audiovisual inspirada en la música electrónica francesa. French Touch combina sonido, proyecciones y luces envolventes bajo la cúpula, en un recorrido sensorial que rinde homenaje a este género musical.

Es un plan recomendado para quienes buscan una experiencia cultural distinta y una forma alternativa de cerrar el año.

Recorrido por la Ruta de la Navidad

Fecha: Hasta el 31 de diciembre

Entrada: Gratuita

La Ruta de la Navidad invita a recorrer plazas, parques y corredores luminosos con figuras, árboles gigantes y espacios decorados con luces LED para vivir el ambiente festivo hasta el último día del año.

Entre los lugares más destacados está el Parque El Tunal, con su árbol gigante y espectáculos lumínicos nocturnos, así como zonas del centro histórico y sectores del norte de Bogotá, todos accesibles sin costo.

Documental

Wi Da Raizal People – Canal Eureka

Fecha: 27 de diciembre

Hora: 8:00 a. m.

Dónde: Canal Eureka (TDT)

Para los que prefieren una opción más tranquila y desde casa, el canal público Eureka presentará el documental Wi Da Raizal People, que explora la cultura, deporte e identidad del pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés. El documental es una propuesta educativa y cultural que permite conocer otras regiones del país a través de una mirada cercana y narrativamente atractiva.

Un cierre de año con opciones para todos

Bogotá despide diciembre con una agenda diversa que combina cultura, entretenimiento y espacios para compartir. Desde espectáculos en vivo hasta recorridos al aire libre y propuestas audiovisuales, la ciudad ofrece alternativas para aprovechar los últimos días del año sin salir de la capital.

