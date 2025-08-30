Bogotá en vilo tras renuncia protocolaria de 20 alcaldes locales: ¿qué sigue?

17 alcaldes y alcaldesas locales cumplieron más de un año en su cargo antes de la solicitud de renuncia protocolaria. Foto: Secretaría de Gobierno

En la mesa del alcalde Carlos Fernando Galán ya está la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá, luego de que este jueves el mandatario diera la orden al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, de solicitarlas. Una decisión que no es novedad en esta administración, pues capítulos similares se vivieron en las administraciones de Enrique Peñalosa y Luis ‘Lucho’ Garzón.

Lo particular es que esta vez se da en medio de un álgido escenario por la presentación de una Reforma Tributaria que, en cabeza de la...