Bogotá entregará este martes el Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” 2025

Este martes 28 de octubre, Bogotá celebrará una nueva edición del Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada”, reconocimiento que desde 1938 destaca la labor de personas e instituciones que han contribuido al progreso de la ciudad.

En la ceremonia, presidida por la Sociedad de Mejoras y Ornato de la capital, se anunciará el nombre del galardonado de este año, quien recibirá un diploma y una medalla con la efigie del fundador de la ciudad.

El Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” nació en 1938, con motivo del IV Centenario de la fundación de Bogotá, cuando aún era una aldea de no más de 300 mil habitantes. En aquella primera edición se reconoció el trabajo social del padre José María Campoamor, en favor de sectores vulnerables de la ciudad.

A lo largo de ocho décadas, el galardón ha sido otorgado a figuras destacadas de la cultura, la educación, la historia y la acción social, entre ellos Fernando Botero, Rogelio Salmona, Fanny Mikey y el ambientalista Julio Carrizosa Umaña. También han sido premiadas diversas organizaciones, como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Banco de Alimentos de Bogotá y el Instituto Nacional de Cancerología.

La entrega del premio se ha convertido en un momento para reconocer la dedicación y el compromiso de quienes, con su labor, han aportado al desarrollo y la vida de la capital.

Si desea asistir, recuerde que la ceremonia se llevará a cabo en el Parque Museo El Chicó a partir de las 6:00 p.m. Si bine le ingreso es libre, es necesario que los interesados realicen un proceso previo de inscripción enviando un correo a gestorurbano1@sosmejorasbogota.com .

