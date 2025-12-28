Bogotá frente al espejo ambiental: urgencias, sanciones y retos pendientes

Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, entrega el balance de su cartera durante 2025. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

El 2025 quedará en la memoria de Bogotá como un año de señales claras, en el que el debate giró ampliamente en torno a sus fragilidades ambientales y a los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático. Tal vez uno de los desafíos más importantes de la historia de la ciudad en sus 487 años no solo por su dimensión técnica, sino porque pone en juego algo más elemental: la garantía de los servicios y derechos básicos de sus habitantes, al tiempo que se preserva la riqueza ambiental que durante décadas fue un asunto secundario.

En...