Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotá frente al espejo ambiental: urgencias, sanciones y retos pendientes

Hablamos con Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, sobre la gestión de 2025 y los retos que persisten en una ciudad marcada por la riqueza ambiental y una gestión histórica que responde a los problemas una vez se salen de las manos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
28 de diciembre de 2025 - 11:33 p. m.
Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, entrega el balance de su cartera durante 2025. / Óscar Pérez
Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente, entrega el balance de su cartera durante 2025. / Óscar Pérez
Foto: Óscar Pérez

El 2025 quedará en la memoria de Bogotá como un año de señales claras, en el que el debate giró ampliamente en torno a sus fragilidades ambientales y a los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático. Tal vez uno de los desafíos más importantes de la historia de la ciudad en sus 487 años no solo por su dimensión técnica, sino porque pone en juego algo más elemental: la garantía de los servicios y derechos básicos de sus habitantes, al tiempo que se preserva la riqueza ambiental que durante décadas fue un asunto secundario.

En...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.