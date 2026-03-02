Bogotá inicia marzo con más de 8.600 oportunidades laborales: así puede postularse

También habrá una Feria de Empleo este martes 29 de abril, en la Alcaldía Local de Kennedy. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá arranca marzo con una amplia oferta de empleo para quienes buscan trabajo o desean cambiar de ocupación. El Distrito confirmó que entre el 2 y el 7 de marzo estarán disponibles 8.607 vacantes en distintos sectores, como parte de la estrategia para dinamizar el mercado laboral y conectar a las personas con las necesidades de las empresas.

¿Para quiénes son las vacantes?

Si bien la oferta cubre diferentes niveles de formación, la mayoría de vacantes están pensadas para para personas con título de bachiller que buscan empezar su vida labora. Para acceder, solamente debe tener su hoja de vida actualizada. Las plazas se ofertarán así:

5.971 oportunidades para personas con educación media (bachilleres).

1.608 vacantes dirigidas a técnicos y tecnólogos.

1.028 puestos para profesionales.

“Estas 8.607 vacantes demuestran que en Bogotá el empleo se mueve todos los días y que estamos abriendo puertas para mujeres, jóvenes y profesionales”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría.

Jornada especial para mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el miércoles 4 de marzo se realizará una feria de empleo con 200 oportunidades exclusivas para mujeres.

Lugar: Agencia Distrital de Empleo (Carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, Centro Internacional).

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m., jornada continua.

Unidad Móvil de Empleo: atención en territorio

Por otor lado, para facilitar el acceso de la ciudadanía sin largos desplazamientos, la Unidad Móvil de Empleo estará del 2 al 7 de marzo en el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista (calle 38 Sur #94C-29), en la localidad de Kennedy.

Horarios:

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Si está interesado, durante las jornadas de atención podrá registrar su hoja de vida, recibir orientación laboral y conocer las vacantes disponibles, todo de manera gratuita. La idea es que, una vez registre su hoja de vida, el Distrito lo conecte con la empresa que más se ajuste a su perfil.

Para tener en cuenta:

Revise que su hoja de vida esté actualizada ya que es el documento base para el proceso.

Lleve documentos básicos (cédula, soportes de estudio y experiencia) si asiste a la feria o a la Unidad Móvil.

Consulte con frecuencia los canales oficiales de Empleo en Bogotá para conocer cambios de horarios o nuevas vacantes.

Algunos de los perfiles requeridos

La convocatoria incluye cargos administrativos, técnicos, de ingeniería, salud, tecnología y comunicaciones, entre otros. Hay vacantes como jefe de recursos humanos, analistas senior y junior (contabilidad, impuestos, BI, operaciones), ingenieros (civil, eléctrico, ambiental, BIM, QA/QC, HVAC), arquitectos, médicos, enfermeros, psicólogos, abogados, diseñadores, profesionales TI (product owner, administrador Azure, director IT) y docentes, entre muchos más. Algunos de los cargos puntuales son:

Jefe de recursos humanos.

Abogado inmobiliario.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista cuenta por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Senior planner.

Gerente líder de producto.

Especialista en marketing bilingüe B2 +.

Ingeniero IT operación y mantenimiento.

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín sector construcción.

Traductor.

Senior BIM engineer.

Ingeniero senior eléctrico.

Ingeniero residente auxiliar.

Ingeniero de costos y presupuesto.

Inspector de calidad.

Arquitecto urbanista.

Topógrafo.

Ingeniero BIM.

Ingeniero residente de red.

Residente SST.

Modelador BIM.

Ingeniero eléctrico de sitio.

Dibujante civil.

Ingeniero residente.

Ingeniero Junior control de material y equipo.

Comprador de categoría.

Subgerente MEP.

Ingeniero senior de planeación.

Ingeniero planeación y control de costos.

Ingeniero senior de edificación.

Inspector SSTA.

Ingeniero junior.

Asistente de pago.

Ingeniero estructural.

Arquitecto senior.

Ingeniero QA/QC.

Ingeniero junior de tráfico.

Ingeniero junior de integración.

Ingeniero RAMS junior.

Maestro de obra.

Ingeniero CDE senior.

Ingeniero senior HVAC.

Residente social.

Ingeniero residente.

Inspector de obra.

Médico general consulta externa.

Enfermero.

Analista de planeación.

Diseñador industrial.

Ingeniero ambiental.

Analista de tesorería.

Auxiliar o analista de laboratorio.

Odontólogo general.

Docente profesional en investigación.

Médico.

Psicólogo.

Profesional logístico y apoyo operativo de nodo.

Técnico biomédico.

Contador.

Analista contable.

Analista de facturación.

Analista de cuenta médica.

Abogado.

Comunicador de proyecto.

Gestor social.

Diseñador gráfico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.