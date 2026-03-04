Arrancan obras del nuevo Campín: Galán promete el estadio “más moderno de Latinoamérica”

Las primeras máquinas entraron este miércoles al Campín para iniciar la construcción del estadio que promete ser el más moderno de Latinoamérica. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Bogotá empezó a escribir la primera línea de su nuevo estadio. Este miércoles 4 de marzo arrancaron oficialmente los trabajos del proyecto que levantará un nuevo Nemesio Camacho El Campín dentro del complejo deportivo del mismo sector, en el corazón de la ciudad, y que busca convertir el entorno en un polo de deporte, cultura y entretenimiento.

El inicio se dio con intervención del terreno y adecuación del predio —retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos-, la primera fase de una obra que se ejecuta mediante una Alianza Público-Privada...