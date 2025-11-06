Bogotá, la primera ciudad latinoamericana en ganar el Premio Earthshot

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en recibir el Premio Earthshot 2025, el reconocimiento ambiental más prestigioso del mundo. La capital ganó en la categoría “Clean Our Air” (Limpia nuestro aire), superando a más de 2.400 iniciativas de 72 países. El galardón fue entregado al alcalde Carlos Fernando Galán durante la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 en Río de Janeiro, un espacio clave para la acción climática urbana.

El jurado destacó la transformación de una ciudad que, entre 1998 y 2005, padeció niveles críticos de contaminación, pero que logró revertir la tendencia con una reducción del 24 % del material particulado fino (PM2.5) desde 2018. Este avance se ha sostenido pese al crecimiento poblacional y a los cambios de gobierno, gracias a políticas de movilidad eléctrica, infraestructura verde y transporte sostenible que trascendieron coyunturas políticas.

Hoy Bogotá cuenta con 667 kilómetros de ciclorrutas —con una meta de 836 km para 2027—, 1.486 buses eléctricos en operación (y más de 2.100 proyectados), además de la primera línea del Metro y tres cables aéreos en construcción. A ello se suma la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) en Bosa, pionera en combinar pavimentación, renovación vehicular y reverdecimiento, y una inversión estimada de USD 19.900 millones en proyectos ambientales y de movilidad limpia.

“Bogotá destaca por la escalada, consistencia e inclusión de su enfoque. En el pasado, la ciudad superó hasta siete veces los límites de calidad del aire de la OMS, especialmente en barrios de bajos ingresos. Su respuesta fue una estrategia audaz y de largo plazo para reducir las emisiones provenientes del transporte, el transporte de carga y el polvo de vías sin pavimentar”, señaló, en entrevista con El Espectador, Jason Knauf, CEO del rpemio que otorga la corona inglesa.

A pesar de su crecimiento poblacional, explica Knauf, “Bogotá ha logrado desacoplar el crecimiento demográfico de la contaminación. Desde 2018, ha reducido en un 24 % las emisiones de material particulado nocivo, mejorando la equidad en salud en sus comunidades más vulnerables”.

“Hoy la ciudad cuenta con más de 1.400 autobuses eléctricos, una de las flotas más grandes fuera de China; ha ampliado su red ciclística a 169 km; prioriza la caminata mediante la recuperación de espacio público, e invierte millones en zonas verdes para reducir las islas de calor urbano y mejorar la calidad del aire”, puntualiza.

El premio llega en un momento estratégico: Bogotá no solo compitió, sino que compartió en la Cumbre C40 modelos replicables con ciudades como Londres, París, Copenhague e Incheon. Como ganadora, recibirá apoyo técnico y financiero para ampliar proyectos como ZUMA, FONCARGA, la creación de bosques urbanos, la electrificación del transporte de carga y la expansión de la infraestructura verde en barrios vulnerables.

Más allá del reconocimiento, el Earthshot plantea un desafío: mantener la coherencia ambiental frente al relevo político y a los desequilibrios sociales que aún marcan la ciudad. Bogotá, que aspira a evitar más de 300.000 toneladas de CO₂ anuales para 2028, envía un mensaje contundente al mundo: la innovación climática no es patrimonio de los países del norte.

Así las cosas, además del millón de libras esterlinas que reciben los ganadores del premio, todos los finalistas acceden a asesoría experta, recursos y acceso a una red global que busca un cambio duradero para las personas y el planeta. El verdadero reto, ahora, será convertir este premio en una política ambiental duradera.

