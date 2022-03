Las mujeres siguen siendo las más desempleadas, pero ocupan más cargos públicos

El sector en las que hay más funcionarias públicas y contratistas mujeres es en el de Salud. Foto: Cortesía Comunicaciones Servicio Civil Distrital

Históricamente, las mujeres han presentado mayores niveles de desempleo que los hombres en Bogotá. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el 2019 las mujeres presentaron una tasa de desempleo de 11,9 %, la cual aumentó en 2020 llegando al 20,5%. En 2021, esta bajó a 17,5 %, sin embargo, siguen siendo las mujeres el género que registra más desempleo.

En los hombres la tasa de desempleo fue de 9,4 % en el 2019, en 2020 este aumentó a 15,9 %. Y en el 2021 cerró en 13,9 %. “Cuando las mujeres logran ingresar al mercado laboral, se enfrentan a mayores tasas de desempleo. En 2019, la brecha de desempleo fue 2,5 puntos porcentuales (p.p). Sin embargo, en 2020 la brecha se amplió llegando a 4,7 p.p.; para 2021, se sostiene en 3,6 p.p. a favor de los hombres”, señaló la entidad del Distrito.

Lea: Marchas “8M” hoy en Bogotá: movilizaciones y puntos de encuentro por el Día de la Mujer

Empleos en el sector público

Actualmente el Distrito tiene el reto de disminuir la tasa de desempleo en jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50 años, para Nidia Rocio Vargas, directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la administración actual ha avanzado en enfoques diferenciales, como género y discapacidad, entre otros.

“Si bien tenemos un número importante de mujeres que están en el Distrito actualmente, históricamente sí se han presentado dificultades y hay unos temas por superar”, dice Vargas, quien comparte que en el sector público es menor la brecha.

En Bogotá un total de 2 millones treinta y cinco mujeres, se clasificaban como económicamente activas, de estas, 1 millón setecientos noventa mil, se encontraban ocupadas, de las cuales el 3,48 % están vinculadas laboralmente a entidades y organismos de la administración pública.

Actualmente, hay 25.620 contratistas y 36.659 servidoras públicas trabajando en el Distrito. De las cuales 46 son migrantes: 23 de Venezuela, 3 de Perú, 2 de Francia, 2 de España, 2 de México y hay una por cada uno de los siguientes países: El Salvador, Nicaragua, Panamá, Rusia, Estados Unidos, Taiwan (China), Australia, Chile, Italia y Paraguay.

Educación y salud, los sectores públicos que más emplean mujeres

Actualmente, uno de los sectores en las que hay más funcionarias públicas y contratistas mujeres es en el de Salud, este reúne las subredes de salud Norte, Sur, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente y la Secretaría Distrital de Salud, siendo en total 41.167 funcionarias.

En temas de empleo también influyen los roles que se le han designado a las mujeres en nuestra sociedad, como es la del cuidado y la enseñanza. De acuerdo con los datos reportados al Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) con corte al 7 de marzo de 2022, la entidad con un número mayor de mujeres vinculadas es la Secretaría Distrital de Educación, lo que se explica en razón al servicio docente, pues del total de 35.184 maestras y maestros de instituciones educativas oficiales de Bogotá, el 69 %, es decir 24.122 docentes son mujeres. Seguido por la Secretaría de Integración Social, la cual cuenta con 18.597.

Podría interesarle: Kits de defensa para mujeres: ¿alternativa para repeler el acoso?

“Hay una actividad que es absolutamente feminizada, asociada al cuidado, y es el tema de educación. La mayoría de docentes son mujeres porque es una actividad que tradicionalmente se le dejó a las mujeres, porque es una actividad de cuidado. En otro lugar donde hay mucha vinculación de mujeres es Salud, en las subredes, en las IPS, en las EPS, quienes además en la pandemia estuvieron al frente arriesgando su vida y sus familias por la salud de todos los ciudadanos”, señaló la directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Asimismo, son 2.159 personas que ejercen la labor de secretarias en el sector público, de las cuales el 73 % son mujeres.

Algunas entidades del Distrito en las que hay más hombres trabajando que mujeres, son el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) con 3.835 hombres y 2.804 mujeres; Secretaría Distrital de Movilidad con 2.538 hombres y 2.277 mujeres; Jardín Botánico José Celestino Mutis con 1.451 hombres y 1.316 mujeres; y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con 817 hombres y 677 mujeres.

Y en cuanto la labor en la que menos se emplean mujeres en el Distrito es en el de conductoras, ya que solo hay una en ese cargo y 557 conductores.

Tasa de ocupación en Bogotá

En la capital se registró una tasa de ocupación (TO) del 65 % en 2019. “Con la llegada del covid-19 en 2020, y la suspensión de actividad económica como medida para desacelerar el contagio en la ciudad, la TO disminuyó 9,3 p.p. con lo que llegó a 55,7 %. No obstante, en 2021, gracias a las medidas de reactivación, Bogotá logró recuperarse y aumentar su TO 2,7 p.p. con lo que llegó a 58,4 %”, informó Desarrollo Económico.

Con el aumento de 228.621 ocupados entre 2020 y 2021, la ciudad alcanzó una recuperación del 93,3% de los niveles de prepandemia. Con ello, Bogotá cerró 2021 con 3.711.460 ocupados.

Sin embargo, de estas cifras las mujeres se ocupan menos en comparación con los hombres. En 2019, la tasa de ocupación para ellas registró un 58,1 %, la cual disminuyó 10,1 p.p. en 2020 con lo que llegó a los 48 %. En 2021, se han recuperado más lento en comparación con los hombres y al promedio de Bogotá, por lo que aún presentan cifras por debajo de los niveles de prepandemia con una TO de 50,4%.

Nota relacionada: Emplear a mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, el reto de Alfredo Bateman

La recuperación de la tasa de ocupación de las mujeres para 2021 está al 89,9 % en relación con su ocupación en prepandemia. Por su parte, los hombres lograron recuperar el 96,4%

Para Alfredo Bateman, secretario de esa entidad, Bogotá ya pasó el momento más crítico de la pandemia, en el que se perdieron el 25% de los empleos, lo que representa un millón 100 mil empleos, y aunque buena parte de esos ya se recuperaron, “aún faltan recuperar afectan particularmente a algunas poblaciones. Y muy en especial a las mujeres, en materia de participación y acceso a mercado laboral la pandemia representó un retroceso en el acceso laboral de las mujeres, entonces yo creo que ese es el principal énfasis del 2022, ver cómo cerramos la brecha de acceso al mercado laboral”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.