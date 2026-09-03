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Bogotá lleva arte y movimiento a jóvenes con ideación suicida

En Bogotá, una alerta por ideación suicida en un colegio puede llevar a un adolescente, no solo a una ruta de salud, sino también a un taller de arte o movimiento. Desde 2024, el Distrito prueba esta apuesta para acompañar a jóvenes en riesgo y fortalecer su bienestar.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
03 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
En Bogotá, el arte, la cultura y el movimiento se suman a las estrategias de bienestar para acompañar a adolescentes con alertas de salud mental.
En Bogotá, el arte, la cultura y el movimiento se suman a las estrategias de bienestar para acompañar a adolescentes con alertas de salud mental.
Foto: Secretaría de cultura

Cuando un colegio de Bogotá detecta que un adolescente presenta ideación o riesgo suicida, la respuesta no termina necesariamente en el consultorio. Mientras las instituciones activan las rutas de atención, el Distrito está probando otra herramienta para acompañar el bienestar de algunos jóvenes: espacios de arte, cultura y movimiento.

La apuesta se llama EstarBien Bogotá, estrategia que comenzó en 2024 y trabaja principalmente con adolescentes identificados por los equipos de orientación de colegios distritales y con personas mayores...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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