Bogotá lleva arte y movimiento a jóvenes con ideación suicida

En Bogotá, el arte, la cultura y el movimiento se suman a las estrategias de bienestar para acompañar a adolescentes con alertas de salud mental.
Foto: Secretaría de cultura
Cuando un colegio de Bogotá detecta que un adolescente presenta ideación o riesgo suicida, la respuesta no termina necesariamente en el consultorio. Mientras las instituciones activan las rutas de atención, el Distrito está probando otra herramienta para acompañar el bienestar de algunos jóvenes: espacios de arte, cultura y movimiento.
La apuesta se llama EstarBien Bogotá, estrategia que comenzó en 2024 y trabaja principalmente con adolescentes identificados por los equipos de orientación de colegios distritales y con personas mayores...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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