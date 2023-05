Bogotá: lo que se sabe del asesinato de estudiante universitario en Ciudad Salitre

(Imagen de referencia) Por el momento, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Herbert Benavides, indicó que se “conformó un equipo interinstitucional con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (C.T.I). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Continúa la conmoción en la localidad de Fontibón por el asesinato de Sebastián Valverde, el estudiante universitario de 19 años que fue acribillado por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas en una vía pública en el noroccidente de la capital del país.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 16 de mayo sobre la avenida La Esperanza, luego de que el joven saliera del Centro Comercial Salitre Plaza, en donde había cambiado cerca de 500 euros en una casa de cambio para un viaje de su madre.

“Hasta el momento, lo que sabemos es que estaba en Salitre Plaza realizando un cambio de euros debido al viaje de mi hermana, su madre, el cual tenía planeado desde el año pasado”, indicó el tío de la víctima Blu Radio.

Según ha indicado la Policía de Bogotá, entre las principales hipótesis que se manejan del caso está la de un posible robo, debido a que los delincuentes se llevaron una maleta tras atentar contra Sebastián. No obstante, los familiares de la víctima han asegurado que esto último no está tan claro.

En ese sentido, sus familiares relatan que los ladrones no se llevaron el dinero efectivo, ni su teléfono celular. “Le quitaron la maleta, pero el dinero y el celular no. Llevaba el dinero en la billetera, no sabemos qué ocurrió”, precisó uno de los familiares de Sebastián.

Por el momento, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Herbert Benavides, indicó que se “conformó un equipo interinstitucional con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (C.T.I) con el fin de lograr el esclarecimiento de este lamentable hecho”.

De esta manera, las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones por información que permita dar con la captura de los responsables de este hecho. En ese sentido, investigadores del caso aún avanzan en el proceso para determinar los móviles del crimen.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año se han registrado 340 homicidios en la ciudad, lo que representa un aumento del 12,2 % frente al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, los asesinatos a mujeres representan el 7,6% de los casos en la capital del país.

