Bogotá mantendrá subsidios pese a cancelación de otras programas de la nación

Planta principal de producción del PAE para los colegios distritales de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

En medio de la incertidumbre por los recortes que anunció Prosperidad Social para 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció un parte de tranquilidad para los beneficiarios de las ayudas que dependen del Distrito.

A través de un trino en la red social X, el mandatario confirmó que para el año entrante, su gobierno se concentrará en fortalecer varias ayudas de asistencia social. En concreto, Galán anunció la apertura de 50 comedores comunitarios y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Para el caso del PAE, se proyecta un aumento de la cobertura del 39 % a 55 % de comidas calientes en los colegios oficiales de Bogotá. Asimismo, el Distrito se propondrá el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el PAE, mediante la promoción de veedurías y presencia activa en los CAE.

Respecto a las transferencias monetarias, la primera autoridad de la ciudad dijo que se enfocarán en mantener las coberturas de los subsidios para adultos mayores. Este año, de acuerdo con las cifras compartidas por el Distrito, se pasó 38.000 transferencias a 75.000 este año, y se aumentó el monto de las ayudas de $130.000 a $150.000.

Finalmente, en paralelo a las ayudas del Ingreso Mínimo Garantizado, el alcalde anunció una línea de auxilios de transporte para los beneficiarios. Por ejemplo, a las poblaciones de Sisbén A y B, se les otorgarán viajes gratis en el sistema de transporte (entre 5 y 12 viajes al mes) en medio de las nuevas medidas para mitigar el impacto del alza en el transporte.

Subsidio adulto mayor

Servicio social de apoyo económico que incluye procesos de desarrollo y un aporte en dinero mensual, orientado a fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.

La obtención del apoyo depende de la verificación de condiciones del solicitante y de la capacidad institucional. Durante los siguientes 60 días se hace la validación de la información y de las condiciones que la persona mayor manifieste. La activación, ingreso y entrega del apoyo económico depende de la disponibilidad de cupos en cada una de las subdirecciones locales, o las ampliaciones de coberturas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual y el cumplimiento de criterios. Para más información, consultar la página del Distrito correspondiente.

Subsidios TM

El beneficio de los subsidios contará con una inversión anual de 100 mil millones de pesos y estará disponible desde el mismo mes de su lanzamiento. En el marco de este nuevo modelo, los hogares en condición de pobreza recibirán entre 5 y 12 pasajes gratuitos al mes, con un diferencial en la asignación del número de pasajes para personas mayores y personas con discapacidad.

El esquema tiene como objetivo promover la equidad y garantizar el acceso al transporte público, contribuyendo a la integración social y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. A través de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, el beneficio alcanzará a cerca de 800.000 personas, lo que representa un incremento del 30 % en los beneficiarios en comparación con el modelo actual de apoyos económicos para transporte.

Recortes prosperidad social

En un video de más de 10 minutos publicado en sus redes sociales, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se refirió a las críticas que ha recibido por la falta de pagos del subsidio de Colombia sin Hambre. Según dijo, la entidad que maneja también se vio afectada por los recortes presupuestales, por lo que dejó de recibir cerca de $1,7 billones, lo cual afectó las transferencias.

Más allá de este punto, el funcionario se enfocó en lo que vendrá para los subsidios en 2025 y dio una noticia que no cayó bien en muchos sectores. “Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia sin Hambre. Desaparece (...) ustedes tienen que concientizarse que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar.

Así las cosas, el director del DPS explicó las opciones que tendrán los hogares que hasta este mes estaban recibiendo montos que iban entre los $200.000 y los $500.000. Bolívar dijo que la orden del presidente Gustavo Petro es que todos se organicen en cooperativas en todos los municipios y hagan un emprendimiento.

“Tienen que organizarse y trabajar. Nosotros les vamos a facilitar las herramientas, por un lado toda la asesoría para que hagan las cooperativas y, por el otro, el crédito, acabamos de firmar un convenio con el Fondo Nacional de Garantías. Ellos les entregarán a los bancos un 90 % de garantías para que les hagan los préstamos”, explicó.

