“Bogotá no puede copiar modelos: sus soluciones deben nacer de la ciudad”

Peter Bishop, arquitecto con amplia trayectoria en planeación urbana en ciudades como Londres, aterrizó esta semana en Bogotá para asesorar al Distrito en la integración de los futuros medios de transporte con los desarrollos urbanos que vienen en camino. El Espectador habló con él sobre este rol.

02 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Peter Bishop es un destacado arquitecto, urbanista y académico británico.
El urbanista británico Peter Bishop es uno de los referentes internacionales en procesos de regeneración urbana y diseño de ciudad. Por más de dos décadas trabajó en gobiernos locales de Londres y fue el primer director de Design for London, donde lideró proyectos de transformación urbana a gran escala. Ahora llega a Bogotá como asesor del Distrito en un momento clave: acompañar la articulación entre grandes proyectos de transporte, la producción de vivienda y la revitalización urbana.

