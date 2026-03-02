“Bogotá no puede copiar modelos: sus soluciones deben nacer de la ciudad”

Peter Bishop es un destacado arquitecto, urbanista y académico británico. Foto: Cortesía

El urbanista británico Peter Bishop es uno de los referentes internacionales en procesos de regeneración urbana y diseño de ciudad. Por más de dos décadas trabajó en gobiernos locales de Londres y fue el primer director de Design for London, donde lideró proyectos de transformación urbana a gran escala. Ahora llega a Bogotá como asesor del Distrito en un momento clave: acompañar la articulación entre grandes proyectos de transporte, la producción de vivienda y la revitalización urbana.

Siga leyendo: