Bogotá pide ayuda urgente a la Nación para combatir el Virus Sincitial en niños

Además de la tasa de mortalidad del virus en menores de edad, la alta ocupación hospitalaria es otra gran preocupación de las autoridades.
El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es una de las principales causas de hospitalización y muerte de menores de edad en Bogotá y en el país. Esta infección altamente contagiosa afecta las vías respiratorias y se puede manifestar desde un resfriado hasta diagnósticos graves como neumonía o bronquiolitis. Aunque sus efectos se centran en la primera infancia, el VSR ataca también a mayores de 60. Ambos grupos son vulnerables, con altas tasas de hospitalización, ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y mortalidad, a menudo debido a la...
