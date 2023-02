Bogotá recibe máxima calificación internacional por su capacidad de pago. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, asignó a Bogotá Distrito Capital la calificación AAA, con perspectiva estable, por su capacidad de pago de largo plazo.

Lea también: Autoridades ocupan inmuebles de bandas que abandonaban a sus víctimas en bolsas.

De igual forma, la firma asignó a la ciudad la calificación VrR 1+ por la capacidad de pago de corto plazo:

“Es la mejor y más alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada de forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía. Por su parte, la calificación VrR 1+ indica que la entidad territorial cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez”, anota el informe.

Adicionalmente, la firma asignó a Bogotá la calificación AAA por la capacidad de pago de los Bonos de Deuda Pública Interna y Bonos Sociales de Deuda Pública Interna, correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, Distrito Capital, hasta por 9,65 billones de pesos.

Sobre la calificación otorgada por Value and Risk Rating, Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, aseguró que esta permite ver “Lo robustas y firmes que son las finanzas de la ciudad. Me complace informarles a los bogotanos que el manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas de la ciudad fue reconocido con la máxima calificación, lo que ratifica la capacidad de pago del Distrito, en cuanto a sus obligaciones crediticias y a la emisión de bonos de deuda pública interna”.

Este anuncio lo celebró también la alcaldesa Claudia López, quien en sus redes sociales publicó: “Me complace informarle a Bogotá que el manejo transparente y eficiente de las finanzas de la ciudad ha dado como resultado la máxima calificación AAA (Triple A) por Value & Risk Rating, lo que ratifica la capacidad de pago del Distrito de sus obligaciones crediticias y emisión de bonos”.

Me complace informarle a Bogotá que el manejo transparente y eficiente de las finanzas de la ciudad ha dado como resultado la máxima calificación AAA (Triple A) por @ValueandRisk, lo que ratifica la capacidad de pago del Distrito de sus obligaciones crediticias y emisión de bonos pic.twitter.com/7PofI0EGuJ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 13, 2023

Nota relacionada: Nuevo protocolo para protestas en Bogotá: ¿logrará prevenir el abuso policial?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.